La ruta de las Peñas da el pistoletazo de salida para las fiestas de San Roque: "Es el mejor día del año"
"Ves a gente que llevas un año sin ver y es un sentimiento difícil de explicar", celebran los tinetenses en el inicio de sus patronales
El tinetense Jorge García resume muy bien lo que supone el Día de las Peñas de San Roque para los vecinos de Tineo: "Para mi es el mejor día del año. Y no es simplemente por la fiesta, sino porque para la gente que está fuera es el momento de llegar a casa. Ves a gente que llevas un año sin ver y es un sentimiento difícil de explicar. Hay que vivirlo para entenderlo".
García es un integrante de "Los Despeñaos", una de las muchas peñas que este sábado se echaron a la calle para vivir el pistoletazo de salida de las fiestas patronales de San Roque. Los grupos de amigos comenzaron por la tarde su periplo por las calles de Tineo, de bar en bar y al ritmo de una carroza musical que les fue guiando hasta el fin de fiesta, en el campo de San Roque.
Abel Menéndez forma parte de la peña La Resistencia, que cuenta con cinco años de andadura. "Es un día de unidad del pueblo y da mucho gusto estar aquí. Te juntas con toda la gente que no ves para comenzar las fiestas", señala el joven.
Para Luis Alonso, de la peña "El Enganche", este año es especial porque ha sido elegido rey de las fiestas. Tiene claro que acepta el reto de representar a su pueblo con mucho "orgullo" y ayer no se perdió la fiesta de las peñas. "Para mí es el día que más me gusta, vamos todos juntos", subraya. La reina de esta edición, Alba Pérez, está de acuerdo: "Con el día de las peñas empezamos las fiestas a lo grande, recorriendo el pueblo con música para acabar en el prao de San Roque".
El presidente de la Asociación de Peñas, Renato Cabrera, considera que la jornada de este sábado "significa mucho" para los tinetenses y desea que todo salga bien después de un año complicado. "Este día no es para turistas, es para la gente del pueblo", resume de un sentir compartido.
"Esperemos que el tiempo acompañe y que todo salga bien", señaló a LA NUEVA ESPAÑA antes de iniciar el recorrido y con la vista puesta en el cielo. Con lluvia a ratos, los tinetenses se echaron a la calle para vivir por todo lo alto unas fiestas que se prolongarán hasta el día 18 de agosto.
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