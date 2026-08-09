Seis días para no parar en Tineo: del chupinazo del jueves 13 de agosto al espectacular desfile de carrozas para despedir los festejos, el 18 de agosto

El Día de las Peñas abrió este sábado las fiestas de San Roque, en Tineo, uno de los momentos más esperados del año para los tinetenses. Declarada Fiesta de Interés Turístico regional desde los noventa del pasado siglo, San Roque es sinónimo "de alegría y de celebración". El plato fuerte comenzará el jueves, 13 de agosto, con el chupinazo festivo y la lectura del pregón a cargo del directivo de Caja Rural, José Fernando Gayol, y habrá actividad hasta el martes, 18 de agosto, cuando tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas que pone el broche de oro a las fiestas.

El concejal de Festejos es Raúl Fernández, también integrante de la Comisión de Fiestas. Ambas patas, junto a la Asociación de Peñas trabajan unidas para diseñar una programación a la altura. "San Roque son las fiestas por excelencia, momento de reencuentros de familiares y amigos y de mucha gente que viene expresamente por estas fechas", señala Fernández, que da cuenta del intenso trabajo que realiza el Consistorio para que el pueblo esté impecable para sus patronales.

"Intentamos tener todo cuidado y que la coordinación sea la mejor posible, aunque lógicamente fallos siempre hay", añade el concejal, que da cuenta del notable presupuesto de la cita, pues solo el presupuesto de las orquestas supera los 100.000 euros.

Plaza del Ayuntamiento

El jueves 13 de agosto es un día clave. A las 22.30 horas comenzará la verbena en la Plaza del Ayuntamiento a cargo del Grupo Ideas. El momento culminante de la jornada llegará a la media noche, cuando se procederá a la lectura del pregón a cargo de José Fernando Gayol Méndez, tinetense al frente de la oficina de la Caja Rural en Trevías (Valdés). Acto seguido tendrá lugar el chupinazo de San Roque 2026.

En el mismo acto se hará entrega del premio del Concurso de Carteles a Julio García Fernández y se llevará a cabo la solemne coronación de las damas, caballeros y reyes de las fiestas, honor que recae este año en Alba Pérez Avello como reina, Luis Alonso García como rey, Ángela Alonso Fernández y Aída María Méndez Álvarez como primera y segunda damas, y Rubén Fernández Menes junto a Víctor Manuel Méndez Álvarez como primer y segundo caballeros, continuando la velada festiva en la plaza tras la ceremonia.

Campo de San Roque

La jornada del viernes 14 de agosto estará marcada por el ambiente festivo de las peñas y por el traslado de la actividad festiva al icónico campo de San Roque. A partir de las 18.30 horas tendrá lugar la actuación de DJ Chamera, organizada por el Tardeo de Peñas. Entrada la noche, a las 23.00 horas, dará comienzo la gran verbena amenizada por la Orquesta Top Líder y la Orquesta Panamá, concluyendo la madrugada a las 05:00 horas con sesión de un DJ en la Carpa Tiro-Horizonte bajo la organización de la Asociación de Peñas.

El sábado 15 de agosto se vivirá una de las fechas más populosas con la celebración del Día del Bollo y la Pequeromería. Las actividades matinales comenzarán a las 10.00 horas con el concurso de tiro organizado por el Club de Tiro El Pinar y la final de bolos de segunda categoría a las 11.00 horas en la Bolera de San Roque.

A las 12.00 horas se disputará el encuentro de fútbol entre el Tineo Veteranos y el Barreiros en el campo Sergio Menéndez Martínez, al tiempo que la música itinerante comenzará a animar las calles desde las 13.00 horas. Entre las 13.00 y las 15.00 horas se procederá al reparto del bollo en la caseta del Ayuntamiento.

El programa de la tarde continuará a las 14.00 horas con la entrega de premios de tiro, la final de bolos de primera categoría a las 16.00 horas y la actuación del grupo Eleven a esa misma hora en el escenario principal. Por su parte, los más pequeños disfrutarán de 17.00 a 20.00 horas de la Pequeromería con animación, juegos e hinchables por un precio de 5 euros (incluye castaña de chorizo, batido y yogur). Tras los tradicionales juegos de peñas a las 18.00 horas y la actuación del grupo No Limit a las 19.30 horas, la noche ofrecerá una verbena multitudinaria a partir de las 23.00 horas con la Orquesta La Última Legión y la Orquesta Solara, rematando a las 05.00 horas en la Carpa Tiro-Horizonte.

Día grande

El domingo 16 de agosto marcará el Día Grande de las Fiestas de San Roque. La mañana se abrirá a las 12.30 horas con la solemne misa de San Roque, cantada por el coro parroquial y amenizada por la Bandina Los Éolicos. A las 13.00 horas la Banda Triskel ofrecerá pasacalles itinerantes. La tarde combinará la actuación musical de Body & Soul, a las 16.00 horas en el escenario principal, la zona infantil con hinchables, de 17.00 a 20.00 horas, organizada por el Ayuntamiento, la espectacular carrera de cintas a caballo a lo largo de la tarde, y las actuaciones del grupo Perdizes Band a las 18.00 horas y DJ Chamera, a las 20.00 horas. A las 23.00 horas tomarán el relevo la Orquesta Capitol y la Orquesta Saudade, celebrándose a la 01.00 horas de la madrugada la tradicional rifa de la xata y la entrega de premios de las pruebas de la jornada.

El lunes 17 de agosto estará dedicado íntegramente a los más pequeños con la celebración del Día del Niño. La Plaza del Ayuntamiento albergará entre las 16.00 y las 19.00 horas diversos juegos, animaciones e hinchables gratuitos. Por la noche, a las 23.00 horas, la misma plaza será el escenario de una velada festiva amenizada por el Dúo Héctor y José.

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Sopas de ajo para terminar

El colofón de las fiestas llegará el martes 18 de agosto. La jornada comenzará a las 13.00 horas con la sesión vermú amenizada por el Dúo Héctor y José en la Plaza del Ayuntamiento. A las 18.30 horas arrancará el tradicional desfile de carrozas por las calles principales de la villa. A las 22.00 horas volverá la música a la plaza consistorial con la Orquesta Charleston Big Band y el Dúo Héctor y José, momento previo al espectacular estallido de la Descarga de fuegos artificiales en la medianoche. La fiesta concluirá a las 05.00 horas de la madrugada con las tradicionales sopas de ajo servidas en los establecimientos hosteleros colaboradores, poniendo fin a una edición memorable de San Roque en Tineo.