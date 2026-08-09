Tineo: pasado, presente y futuro

Con motivo del lanzamiento de la edición nativa digital de LA NUEVA ESPAÑA de Tineo, escribo este artículo donde pretendo poner una nota de optimismo en el futuro de nuestro concejo. No obstante, es de justicia hacer mención al brillante pasado de Tineo, durante siglos unos de los grandes focos y epicentros de Asturias. Para constatarlo, no hace falta más que acudir a la importancia e influencia que tuvo el Monasterio de Obona, hoy en una triste y deplorable situación, lo que me permite hacer una llamada de urgencia a su recuperación.

En esta mirada retrospectiva hacia el pasado tinetense, como hice en otras ocasiones y foros, me permito reivindicar una vez más, la figura del Conde de Campomanes, injustamente postergado en el estudio de los grandes ilustrados españoles, que saliendo de la pequeña aldea de Sorriba, llegó a las más altas cotas de poder, introduciendo notables reformas y modernizando servicios tan relevantes como correos. Figura a la altura del otro notable asturiano, como fue Jovellanos, pero al que no se le da la importancia que realmente tuvo. Sobre esta misma importancia histórica, en este caso judicial, disertábamos hace poco más de un año en el incomparable marco del Palacio de Merás, Jaime Estrada, recientemente jubilado del Tribunal Superior de Asturias y quien escribe, haciendo mención a que con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, y la posterior Ley Provisional que la acompañó, se constituyó en Tineo una sede Audiencia, con jurisdicción sobre prácticamente todo el occidente astur, lo que nos da buena cuenta de la relevancia de nuestro municipio.

Sobre este pasado podríamos escribir muchas hojas, pero a continuación me detendré en el presente, consecuencia del pasado más inmediato. No ha de escaparse a nadie, que Tineo ha sufrido una importante crisis demográfica, fruto a su vez de variadas causas, unas de índole económica (reconversión y cierre de la minería y de la energía térmica del carbón, con el consiguiente cierre de la Central Térmica del Narcea) y otras sociales, comunes con el despoblamiento de la zona rural asturiana, especialmente de la comarca Suroccidental. A ello ha coadyuvado la carencia de unas comunicaciones en estado de poner a Tineo en el mapa, sirviendo de ejemplo la inacabada autopista de Oviedo-La Espina, que acumula retrasos por años. Pese a ello, Tineo cuenta con un ejemplar polígono industrial, el de La Curiscada que a pesar, como decimos, de las deficientes comunicaciones sirve de elemento tractor de la economía de toda la comarca, constituyéndose como referencia del Occidente asturiano.

Pero tras este diagnóstico, debemos fijar la mirada en las potencialidades que Tineo puede tener y tiene, que nos permitan revertir esta situación. En primer lugar, el auge experimentado en los últimos años del Camino Primitivo ha supuesto para Tineo un revulsivo económico, en forma de peregrinos, que indudablemente aumentará en los próximos años, lo que ha supuesto la apertura de nuevos negocios. En segundo lugar, a mi juicio, Tineo tiene un potencial maderero no lo suficientemente explotado. La riqueza forestal que atesora es indudable pero no estaría mal que, a parte del aspecto meramente extractivo, se enfocara en la transformación maderera, para obtener el valor de dicha transformación. En lo que se refiere propiamente al turismo, al margen del Camino de Santiago, Tineo tiene un potencial acaso aún poco explotado. Lejos del turismo de "sol y playa" tiene una belleza natural y paisajística (valga como ejemplo el bonito pueblo de Tuña o el dolmen de Merillés) que puede y debe atraer un turismo de alto valor, como también la riqueza monumental e histórica (permítaseme otra vez hacer mención a la necesaria y urgente intervención en el Monasterio de Obona).

También hemos de poner de relieve la importancia de la industria alimentaria, pues tenemos un producto único, como el Chosco de Tineo, que gracias a la IGP durante los últimos años se ha expandido y conocido, siendo ya toda una referencia culinaria y aumentando el comercio y empresas chacineras y cárnicas existentes en el municipio.

Muy relacionado con ello, también está el sector primario. Durante muchos años Tineo ha estado a la cabeza de los municipios con mayores cabezas de ganado, siendo la producción láctea de suma importancia. Si bien el sector también ha pasado por una crisis, fruto de variadas causas y que ha producido una concentración y aumento de tamaño de las explotaciones, sigue siendo un importantísimo porcentaje en el total de la economía tinetense.

Es por ello, que desde mi poco técnica visión, creo que Tineo tiene futuro, desde los ámbitos que he tratado de remarcar y, sin duda, desde muchos otros, siempre y cuando exista desde las administraciones una política activa multidisciplinar que permita fijar población a través de la existencia de puestos de trabajo y servicios suficientes y de calidad. Es algo en lo que hemos de trabajar e implicarnos todos los que queremos esta tierra

Daniel Prieto Francos es magistrado del Tribunal Superior del Principado de Asturias