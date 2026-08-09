Los vecinos aplauden la nueva edición de LA NUEVA ESPAÑA de Tineo dedicada al concejo: "Nos hace falta atención porque aquí pasan muchas cosas buenas y hay que contarlas"

Los tinetenses recibieron este domingo, con una mezcla de sorpresa y satisfacción, el nacimiento de la nueva edición nativa digital dedicada al concejo. Es la cuarta del Occidente y la décimo cuarta de Asturias y se enmarca en la apuesta de LA NUEVA ESPAÑA por la información local. "Es una buena noticia, supone promoción. Este concejo es grande y pasa pasan muchas cosas buenas y hay que contarlas", resume Severo Álvarez, lector habitual del periódico.

Amaneció Tineo con una jornada soleada y festiva, pues este sábado comenzaron oficialmente las fiestas patronales de San Roque con la jornada dedicada a las peñas. A mediodía, en una céntrica terraza de la villa, Cristina Suárez, junto a un grupo de amigos y familia, ofreció su opinión sobre el lanzamiento: "Es una noticia superbuena porque pone a Tineo en el mapa. Habíamos visto las ediciones de Cangas del Narcea y de Salas y Tineo era la asignatura pendiente".

En una mesa próxima, Senén González y Manuel Ángel Rodríguez comentan la buena noticia. "Es fabuloso. Tineo es de los concejos más importantes del Occidente y no podía faltar esta edición", apuntan, convencidos de la necesidad de que se conozca más el ala oeste de Asturias.

La esperanza del nudo del Narcea

En Librería Valle se agotaron todos los ejemplares de LA NUEVA ESPAÑA. "Está bien esta apuesta porque aquí pasan muchas cosas y sale poco, creo que estamos un poco abandonados y es importante que se nos preste atención", relata, detrás del mostrador, el responsable del negocio, Miguel Ángel Rodríguez. Lleva 27 años al frente del negocio y considera necesario dar un impulso al concejo. "Está viniendo gente de fuera a vivir y eso se nota. A ver si sale el proyecto para la central de La Barca, porque eso dará vida. Eso y que nos acaben la Autovía", añade.

En imágenes: Aplauso en Tineo al nacimiento de la nueva edición nativa digital dedicada al concejo /

Isabel Merás, Víctor Manuel Rodríguez y Yolanda del Hoyo conversan en un banco junto a las icónicas letronas de "Tineo". Los tres ven con buenos ojos el interés de LA NUEVA ESPAÑA porque, lamentan, el concejo "está medio abandonado". Defienden la importancia de concluir la Autovía de La Espina y también aguardan con esperanza el proyecto del nudo del Narcea.

"Esa inversión nos da esperanza porque puede atraer más pobladores. A ver si ayuda, porque falta hace", señalan. Los tres alaban el tirón del Camino de Santiago porque "ahora los peregrinos son nuestra fuente de ingresos más potente". Lo sabe bien José Manuel Barrero, al frente del albergue La Plaza. "El Camino ahora mismo para el que tiene un negocio en Tineo es fundamental", señala, al tiempo que pide mejores comunicaciones para que la gente no se marche.

"Enorme potencial"

La miniedición de LA NUEVA ESPAÑA, añade, le parece "muy bien porque hace falta atención al concejo y cuanta más tengamos, mejor". También lo cree Ramona García, tinetense afincada en Madrid. Mientras toma algo con su marido, Juan Antonio González, resume el panorama de un concejo que cree que ha perdido su empuje. "Antes era Cangas de Tineo y ahora es al revés. Necesitamos cambios en la forma de gobernar porque si no no creo que Tineo vaya a mejorar", añade. Con todo, defiende "el potencial del concejo, empezando por su impresionante gastronomía". Por eso lamenta que se vea como un pueblo de paso. Tanto ella como su marido opinan que la edición digital puede contribuir "a dar vida al concejo".

Elías Veiga y Rosa Fernández, impulsores de Los Guilandeiros, también aplauden la apuesta por Tineo. "Todo lo que sea promoción para el concejo y para el pueblo de Tineo está bien. Ahora parece que no contamos, así que tener esta atención de un medio de comunicación está muy bien", señalan en un alto en su paseo matinal.

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Tineo recibe con esperanza este proyecto y espera que pronto el concejo recupere su protagonismo.