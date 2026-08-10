Navelgas se hermanará con Infiesto en el Día de los Pueblos, que celebrará su cuadragésima cuarta edición el próximo 30 de agosto

Navelgas tiene todo listo para la celebración de la XLIV edición del Día de los Pueblos de Asturias, una fiesta declarada de interés turístico regional, en la que la localidad tinetense se hermanará con el pueblo de Infiesto (Piloña). La cita, que busca "poner en valor el patrimonio etnográfico y los lazos de fraternidad de la región", será el domingo 30 de agosto.

Los vecinos de Navelgas entregarán a los piloñeses su "Paloma de la Fraternidad", como símbolo de la unión entre ambas poblaciones. Además, el nombre de Infiesto se incorporará al monumento que se erige a la entrada de Navelgas y que representa esta festividad impulsada en 1980 por el pintor asturiano Manuel García Linares y organizada por la Asociación Cultural El Arbedeiro.

"Tineo y Piloña comparten una arraigada tradición agraria, hoy convertida en un potente sector ganadero, mientras que Infiesto y Navelgas destacan por el desarrollo de numerosas iniciativas culturales y sociales impulsadas por un entramado asociativo de gran actividad", subrayan desde la organización. Para El Arbedeiro esta celebración busca "contribuir al hermanamiento, la solidaridad y el conocimiento mutuo entre las distintas localidades asturianas".

Premios destacados

Además, del hermamiento entre pueblos, esta fiesta sirve para entregar tres galardones. En primer lugar, el "Chosco de Oro", que va dirigido a personas o entidades que destacan en la promoción, difusión y defensa de Asturias. En esta ocasión, se reconocerá al Centro Asturiano de Barcelona, "por su promoción de la asturianía y por servir de punto de encuentro y celebración para los asturianos residentes en la capital catalana".

El "Arándano de Plata", que "distingue a personas o colectivos del ámbito cultural" recae en las Pandereteras de Somiedo, por su "labor como puente intergeneracional en la preservación de la herencia cultural asturiana".

Por último, se entregará el "Premio Arbedeiro al Emprendimiento Rural" a la ceramista Natalia Suárez, "por su proyecto WOODIC Cerámica, con taller en El Valle de Candamo, al que está muy ligado".

"El Día de los Pueblos es la mejor demostración de que Asturias se sostiene sobre la solidaridad entre sus pueblos. Recibir a Infiesto este año es una alegría para Navelgas y una forma más de mantener viva esa tradición que nació hace más de cuarenta años", señala la presidenta de la Asociación Cultural El Arbedeiro, Alba Iglesias.

Programa

La actividad en Navelgas se prolongará durante toda la jornada. A las 12.30 horas tendrá lugar el acto protocolario que culminará con el descubrimiento del nombre de Infiesto en el monumento de la Plaza del Día de los Pueblos, en Navelgas. A continuación, se celebrará una comida de hermandad a la que están invitados todos los visitantes de Infiesto y Piloña que se acerquen a la localidad navelguina.

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Durante toda la jornada, las calles de Navelgas se llenarán de ambiente festivo con pasacalles, grupos folclóricos, gaitas y muestras de artesanía y labores tradicionales.