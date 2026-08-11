José Fernando Gayol, pregonero de San Roque: "Tineo va a resistir porque cuenta con gente muy trabajadora y emprendedora"

José Fernando Gayol (Figueras, 1966) fue durante quince años director de la Caja Rural de Tineo. Llegó al concejo en 1994 y se enamoró de una tierra de gente acogedora. Aunque ahora está destinado en la oficina de Trevías (Valdés), sigue residiendo en Tineo, donde se casó y tuvo dos hijos. En su tierra de adopción, donde se sintió acogido desde el primer minuto, tiene el reto de dar el pistoletazo de salida de las fiestas patronales de San Roque. "Pepe el de la Caja Rural", como le conocen popularmente sus vecinos, asume con orgullo el cargo de pregonero y leerá su texto en la medianoche del jueves 13 de agosto, coincidiendo con el chupinazo festivo.

¿Cómo llegó a Tineo?

Estudié Magisterio, pero no ejercí. Al terminar la carrera me puse a hacer las oposiciones a la Caja Rural y empecé a trabajar en el año 1990. Mi primer destino fue Castropol y, en 1994 llegué a Tineo, donde estuve hasta el 2009. Durante quince años dirigí la oficina de Tineo y, desde 2009, estoy en Trevías.

¿Le acogieron bien?

Solo conocía el concejo de ir a jugar al fútbol, pues jugaba en La Caridad C. F. Me ayudó mucho el director de entonces, con él recorrí y descubrí un concejo inmenso. Tineo me sorprendió en el buen sentido. Tenía la idea de que al ser un concejo de interior me encontraría con gente más reservada, pero todo lo contrario. Entré muy bien. Los tinetenses son gente muy directa y me sentí muy bien acogido. De hecho, el pregón se basa en eso, en dar las gracias por lo que bien que me sentí aquí desde el principio. Por mi manera de ser, me integré rápidamente en muchas actividades.

Cuente...

Pues fundé una peña de fútbol, la Peña Madridista de Tineo. Empezamos siendo 24 socios y ahora somos 87. También jugué en la Asociación Deportiva Tineo Veteranos de Fútbol y pasamos unos años maravillosos. Fui entrenador de fútbol base y formo parte de una pequeña peña motera: Tineo Rider. Digo pequeña porque somos tres, pero llevamos Tineo por medio mundo. Dejamos nuestras pegatinas en lugares emblemáticos como los Pirineos, el monte Tirol o el pico Stelvio, de los Alpes Italianos.

¿Cómo recuerda el trabajo en Tineo?

Me tocó la informatización y la modernización de la oficina y tuvimos años de mucho trabajo. Yo entonces estaba soltero y tenía tiempo, trabajaba mucho y la oficina creció. Por eso, cuando mi situación familiar cambió, pedí el traslado a una oficina más tranquila porque ya no podía con tanta carga de trabajo. Ahora estoy en Trevías, de comercial, que es algo que me gusta porque soy feliz en el trato con la gente.

¿Por qué no se marchó de Tineo?

Porque me casé con una peluquera tinetense y tuve dos hijos que son de allí y están muy involucrados con su concejo. Ellos quieren quedarse y yo ya me siento de allí.

¿Cómo está la Caja Rural?

Está muy bien, creciendo. Crece porque resiste en los pueblos. Sigue una política que es un acierto, no cierra oficinas, sino al contrario y apuesta por el trato cercano con la gente, que es lo que quieren en los pueblos. Cuando la gente entra por la puerta los conocemos y los atendemos sin necesidad de cita. En mi caso, con todos los años que llevo, tengo una relación personal y de cercanía con todos los clientes, que lo que quieren es que les escuchen.

Le tocó trabajar en Tineo en los buenos años del concejo. Ahora, con el cierre de la térmica y las minas, hay cierto desánimo ¿Qué opina?

Creo que Tineo va a resistir y lo va a hacer por la fortaleza de sus ganaderías, muy potentes y con gente muy preparada al frente, también porque tiene un polígono de referencia como es La Curiscada. Es un medio de locomoción para el concejo, pues cuenta con muchas medianas y pequeñas empresas familiares. Es verdad que se perdió empleo con el cierre de las minas y la térmica de La Barca y que mucha gente se prejubiló y, en lugar de quedarse en Tineo, se marchó. Eso fue un palo gordo, pero yo soy optimista y creo que va a aguantar porque cuenta con gente muy trabajadora y emprendedora. Es un concejo con mucho dinamismo, cierran negocios, pero abren otros. No irá a menos.

¿Es buen momento para emprender?

Es difícil, pero la clave es elegir el negocio que vaya en sintonía con las tendencias actuales. Por ejemplo, el sector de la sostenibilidad ofrece posibilidades ahora mismo. La clave es especializarse en algo. Puedes trabajar desde Tineo, pero mirando hacia fuera.

¿Qué le falta al concejo?

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Que la Autovía de La Espina llegue hasta Tineo. Sería muy importante, sobre todo para el polígono de La Curiscada. Tiene espacio para crecer y, bien conectado con Oviedo, sería una oportunidad para grandes empresas. También creo que hace falta más disponibilidad de vivienda, pues ahora escasea.