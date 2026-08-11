Tineo tiene todo listo para el eclipse: la cita es en el Alto del Puerto y animan a reservar un lunch en la hostelería local

El Alto de la Casa del Puerto es el lugar elegido por el Ayuntamiento de Tineo como el idóneo para observar el eclipse total de sol previsto para este martes. Allí se concentrarán vecinos y visitantes para no perderse este fenómeno único ante el que se pide prudencia. "Creemos que habrá mucha gente, sobre todo al empeorar las previsiones en la costa", señala la alcaldesa, Montse Fernández.

El Consistorio ha preparado un dispositivo especial para regular el tráfico, que estará coordinado por la Policía Local. No obstante, consideran que no habrá problemas de aparcamiento porque la zona del Alto de la Casa del Puerto "dispone de una loma de unos cinco kilómetros de longitud y se podrá aparcar en línea a lo largo de la pista". Eso sí el consistorio pide a los visitantes responsabilidad para observar el eclipse de forma segura y también para respetar el entorno.

Encargo hostelero

Para dinamizar la hostelería local, el Ayuntamiento planteó la realización de un "lunch del eclipse". A la actividad se han sumado nueve locales hosteleros en los que es posible reservar (hasta este martes) una bolsa de picnic por siete euros. La bolsa lleva un bocadillo, una pieza de fruta y agua o refresco para olvidarse de la cena en una jornada tan especial. "Se nos ocurrió para que este evento repercuta en la hostelería pues, dada la hora, es posible que los locales pierdan cenas y esta es una manera de compensar al sector en plenas fiestas de San Roque", señala la alcaldesa.

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La primera edil explica que llevan dos meses trabajando desde distintos enfoques para que todo salga a la perfección. En este sentido, se han programado diferentes jornadas formativas para que los ciudadanos tengan toda la información y observen el eclipse con seguridad. Además, está prevista una excursión de un grupo ligado a la Escuela de Salud municipal. También estará allí el grupo procedente de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Vienen todos los años con motivo de las fiestas patronales de San Roque y, en esta ocasión, adelantaron un día el viaje para disfrutar en Asturias del eclipse.