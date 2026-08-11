Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Tineo tiene todo listo para el eclipse: la cita es en el Alto del Puerto y animan a reservar un lunch en la hostelería local

"Creemos que habrá mucha gente, sobre todo al empeorar las previsiones en la costa", señala la alcaldesa, Montse Fernández

Imagen de archivo de la zona de observación.

Imagen de archivo de la zona de observación. / Demelsa Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. Cascudo

Tineo

El Alto de la Casa del Puerto es el lugar elegido por el Ayuntamiento de Tineo como el idóneo para observar el eclipse total de sol previsto para este martes. Allí se concentrarán vecinos y visitantes para no perderse este fenómeno único ante el que se pide prudencia. "Creemos que habrá mucha gente, sobre todo al empeorar las previsiones en la costa", señala la alcaldesa, Montse Fernández.

El Consistorio ha preparado un dispositivo especial para regular el tráfico, que estará coordinado por la Policía Local. No obstante, consideran que no habrá problemas de aparcamiento porque la zona del Alto de la Casa del Puerto "dispone de una loma de unos cinco kilómetros de longitud y se podrá aparcar en línea a lo largo de la pista". Eso sí el consistorio pide a los visitantes responsabilidad para observar el eclipse de forma segura y también para respetar el entorno.

Encargo hostelero

Para dinamizar la hostelería local, el Ayuntamiento planteó la realización de un "lunch del eclipse". A la actividad se han sumado nueve locales hosteleros en los que es posible reservar (hasta este martes) una bolsa de picnic por siete euros. La bolsa lleva un bocadillo, una pieza de fruta y agua o refresco para olvidarse de la cena en una jornada tan especial. "Se nos ocurrió para que este evento repercuta en la hostelería pues, dada la hora, es posible que los locales pierdan cenas y esta es una manera de compensar al sector en plenas fiestas de San Roque", señala la alcaldesa.

Noticias relacionadas

La primera edil explica que llevan dos meses trabajando desde distintos enfoques para que todo salga a la perfección. En este sentido, se han programado diferentes jornadas formativas para que los ciudadanos tengan toda la información y observen el eclipse con seguridad. Además, está prevista una excursión de un grupo ligado a la Escuela de Salud municipal. También estará allí el grupo procedente de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Vienen todos los años con motivo de las fiestas patronales de San Roque y, en esta ocasión, adelantaron un día el viaje para disfrutar en Asturias del eclipse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
  2. Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
  3. Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
  4. Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
  5. Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
  6. Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
  7. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  8. EN IMÁGENES: Miles de romeros toman el prao Salcéu en Pravia para celebrar el Xiringüelu

Tineo tiene todo listo para el eclipse: la cita es en el Alto del Puerto y animan a reservar un lunch en la hostelería local

Tineo tiene todo listo para el eclipse: la cita es en el Alto del Puerto y animan a reservar un lunch en la hostelería local

Última hora sobre la pérdida de Alejandra Rubio a pocos días de dar a luz: "Son tonterías"

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión

El terremoto plantea el primer gran desafío para Abelardo De la Espriella pocos días después de tomar posesión

El eclipse en Gijón: El Picu'l Sol también se cerrará al tráfico durante la jornada

El eclipse en Gijón: El Picu'l Sol también se cerrará al tráfico durante la jornada

José Riestra abre la puerta a Cuenca: «Todavía puede ser»

José Riestra abre la puerta a Cuenca: «Todavía puede ser»

El centro de Pola de Laviana se convirtió en un circuito de carreras en bici con los "Senderos del Carbón"

El centro de Pola de Laviana se convirtió en un circuito de carreras en bici con los "Senderos del Carbón"

Cómo afectará el eclipse en Asturias a perros, vacas o insectos: veterinarios y biólogos responden... y hay que estar pendientes de las mascotas

Yáñez eleva la ambición del Sporting: «Creo y quiero pensar en poder ascender directamente»

Yáñez eleva la ambición del Sporting: «Creo y quiero pensar en poder ascender directamente»
Tracking Pixel Contents