La emoción de celebrar San Roque: así sienten y viven los tinetenses sus fiestas patronales

Santiago Pérez, bibliotecario jubilado de Tineo y tinetense hasta la médula, lleva dos décadas colaborando con LA NUEVA ESPAÑA y dando su opinión sobre el concejo y los acontecimientos más relevantes del Suroccidente asturiano. Sus artículos han contado también la intrahistoria de las fiestas de San Roque y, a continuación, se extractan algunos de sus textos, creando un relato que sirve para entender cómo viven los vecinos uno de los momentos del año más esperados en el concejo.

"El Campo de San Roque, en Tineo, es más que un prau, al menos así lo sienten los tinetenses. San Roque es un punto de referencia en la vida local. El campo es acogedor. Arranca desde la capilla del mismo nombre y va ascendiendo suavemente. Arriba la zona arbolada nos ampara del sol. Es una gran plaza rodeada de árboles.

Cuando llega el 15 de agosto el Campo de San Roque es Tineo. Los problemas y las tensiones se quedan fuera. Recuerdos, emociones, viejos amores, amores deseados, reencuentros y amistad se dan cita en el campo. Las familias y las peñas se cobijan bajo la arboleda y sus alrededores. Los encuentros familiares tiene lugar hasta casi la mitad del campo, la zona arbolada es territorio de peñas. Allí, enormes cajones almacenan todo lo necesario –y más- para dos días de fiesta.

Las comidas y meriendas forman parte del ritual. Empanadas, bollos preñaos, chosco o jamón no faltan. Se comen y se invitan a comer. El día se va entre abrazos, comidas y convites. Todo son sonrisas y alguna que otra lágrima por los reencuentros."

(14 de agosto de 2013)

"La importancia de ese Campo está vinculada a las emociones, los recuerdos y la historia local. De aquella feria de ganado, en torno a la capilla, surgió la fiesta. Y con la fiesta la rifa de la xata, documentada ya a principios del siglo XIX. La xata de Tineo es muy festera y con meses de antelación ya la pasean de fiesta en fiesta. Los días de mercado, los jueves, no se los pierde. Así, como el que no quiere la cosa, los tinetenses tienen la vista puesta en el Campo de San Roque con mucha anticipación.

Las fiestas de San Roque están en las entrañas de los tinetenses y siempre asociado a ese campo. ¡Ay, del campo de San Roque…! lugar de ensoñación y de ilusiones.

Las peñas toman posesión de su espacio en la zona alta del campo y allí vivirán dos días con sus noches. Provienen de todo el concejo, algunas están integradas por padres y abuelos, pero ahí siguen. Cada año se crea alguna nueva. El permiso paterno para trasnochar por San Roque conlleva la creación de una peña. Con ese gesto, su entrada en la edad adulta se confirma."

(9 de agosto de 2014)

"Recordando, recordando…Me acuerdo de cuando la Casa del Tiro no tenía carpa y tampoco acogía verbenas paralelas al prao. Más tarde allí se ponía - aún se hace - una carpa. Con la bonanza económica un empresario - dedicado a esto de las fiestas - instalaba otra carpa - aún mayor - muy cercana a esta de la Casa del Tiro. Eso sí, previo desembolso de una enorme cantidad de dinero.

Así llegaron a coexistir dos fiestas en el Campo de San Roque: una en el prao de siempre y otra - para los más jóvenes - en las carpas. Los mayores no dejábamos de darnos, de vez en cuando, una vuelta por allí.

Se ha vuelto a los orígenes y el Campo es el centro de la fiesta. Ahora los jóvenes conocen a las orquestas e incluso tienen seguidores entre ellos.

Recordando, recordando… Me acuerdo de cuando instaron la farolona en mitad del prao.

Fue por el año 92-93, del siglo pasado, cuando la térmica de Soto de la Barca regaló al Ayuntamiento de Tineo unas enormes farolas, que ellos utilizaban para iluminar el parque de carbones. Unas se instalaron en el Ferial de Santa Teresa - ahí siguen - y otra en mitad del Campo de San Roque. Se lo juro, en mitad del Campo. Las protestas fueron importantes pero el consistorio la mantuvo allí durante unos años. Al final la quitaron y muchos respiramos aliviados.

(12 de agosto de 2015)

"Todos los pueblos y ciudades consideran que sus fiestas son las mejores, Tineo no es menos, aunque nosotros tenemos la suerte de contar con el Campo de San Roque y ese prao es mucho prao. Perdonen, es una cuestión de amor.

San Roque, el campo, saca lo mejor de nosotros. En él disfrutamos de la amistad, la camaradería, de la vida. Es un tiempo breve, intenso, con fecha de caducidad donde nos acercamos a eso que denominados felicidad. Sólo hay que ver las caras de los tinetenses. ¡Y qué les voy a contar de los jóvenes!

La primera vez que los padres permiten que sus retoños disfruten de la fiesta con sus amigos algo cambia, todo cambia. Se les desvela una incógnita, descubrirán que pasa en ese prao lejos de la tutela parental. Las chicas y chicos entran en otra etapa que hacen sudar a sus progenitores pero que a ellos les llena el corazón de alegría, esperanza y deseo.

Con un poco de mucha suerte serán unas noches de verano y el paraguas de luces y las estrellas iluminarán lo justo y necesario. Avanzará la noche, unos bailarán, otros charlaremos, reiremos, y en la zona alta, bajo los árboles, de vez en cuando veremos el destello de unos ojos que brillan y saltan chispas: el amor, el primer amor, explosiona y todo a su alrededor se llena de luz. Esas jóvenes parejas son luz y el campo de San Roque realizará su magia. Ese momento se grabará en sus corazones por siempre jamás. El vínculo que se establece entre los tinetenses y San Roque, el prao, es indestructible y contagioso.

Los foráneos son bien recibidos y sólo tienen que llegar dispuestos a disfrutar y si abren su corazón, quién sabe, igual se produce la magia. Yo que ustedes no dejaría pasar esa oportunidad."

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(14 de agosto de 2022)