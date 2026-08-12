Los jóvenes bateadores de Navelgas logran un décimo puesto en el Europeo de Polonia: "Son unos fenómenos"

Navelgas se bate en duelo con media Europa. Una representación del pueblo tinetense acaba de volver de Polonia tras participar en el Europeo de bateo. No han podido traerse una medalla al cuello, pero las sensaciones, igualmente, son muy buenas. Uno de los puntos que más destaca César Castaño, presidente de la Asociación Barciaecus y uno de los impulsores de la expedición, es la apuesta por el talento joven. "Hemos ido con dos críos, Tomás Menéndez y Raúl Fernández, que lo han hecho increíble", asegura.

Cuando el Campeonato del Mundo, prueba que se celebró en Navelgas el pasado año, no se disputa en Europa, un país del viejo continente acoge el Europeo de la especialidad. Por ello, como el Mundial se hace en Nueva Zelanda dentro de unos meses, Złotoryja, un municipio de Polonia, acogió la fase continental de la prueba. Las cifras de asistencia dejaron muy satisfecho a Castaño. “Aquí hay unos 350 participantes y nosotros, que este año celebramos el Nacional en Navelgas, tuvimos unos 300 competidores. Estamos muy cerca, nos estamos posicionando de una manera muy potente para ser uno de los mejores nacionales del momento”, sostiene el tinetense.

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Navelgas apuesta por el talento joven

Más allá de los resultados deportivos, Castaño destaca la participación de talento joven en la prueba. “Tenemos a un par de fenómenos, Tomás Menéndez y Raúl Fernández. Son unos críos, pero ya compiten con los grandes. Lo han hecho muy bien”, detalla el bateador. Tras superar varias rondas, la pareja tinetense finalizó el Europeo en décimo puesto, colándose entre los mejores del panorama mundial. El bateo sigue teniendo mucha vida en Navelgas.