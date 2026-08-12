Lleno en la Casa del Puerto para ver el eclipse: un espectáculo para 6.200 personas, desde Francia a Sevilla

A lo largo de la tarde, los teléfonos no dejaron de sonar en Tineo. Mucha gente de la costa buscaba un lugar para escapar de la niebla y el concejo tinetense fue el enclave elegido por muchos. Desde Barcelona llegaron Neus Company y David Soriano. Su primera opción era el Cabo Vidio, pero acabaron en la Casa del Puerto. Los madrileños Eva Martín y Julio López estaban alojados en Puerto de Vega, pero buscaron un lugar mejor y gracias a un artículo de LA NUEVA ESPAÑA llegaron a Tineo. Casos como estos se repeteían a lo largo de la Sierra de Tineo, en un paraje lleno de eólicos y con espectaculares vistas.

El responsable de telecentro de Tineo, Jorge Alonso, fue el encargado de elegir la Casa del Puerto como el enclave idóneo para ver el eclipse en Tineo. Hace unos días, con la previsión meteorológica en la mano, tuvo claro que había sido un acierto. “Estamos en una zona privilegiada, así que no nos lo podemos perder”, defendió sobre su razón para ver este fenomeno.

Unos y otros compartieron lo especial de la ocasión. El tinetense Sito Villamil trató de explicárselo a su nieta Usue, de siete años: “Ella va a vivir el siguiente eclipse total, pero nosotros no y me gustaría que se acordara de nosotros cuando ocurra”, señaló antes del momento de la oscuridad total. Entonces un aplauso estalló en la Casa del Puerto, donde se vivió un momento único. La alcaldesa, Montse Fernández, se mostró satisfecha por el buen funcionamiento del operativo desplegado. “Nos alegra que venga tanta gente, es promoción del concejo”, subrayó.

General Riego

Entre los muchos vecinos y visitantes citados en Tineo también estuvo un grupo llegado desde Las Cabezas de San Juan, en Sevilla. El general Rafael del Riego es la razón de la unión entre este municipio y Tineo. Este último es su municipio natal y el sevillano, el lugar donde encabezó el alzamiento militar que dio inicio al Trienio Liberal en España. Cada año, una delegación del municipio andaluz recorre el país para disfrutar con los tinetenses de sus fiestas de San Roque y, en esta ocasión, han decidido adelantar un día el viaje para disfrutar en Asturias del eclipse. "La verdad es que ha merecido la pena", resume Pepe Solano, el alcalde cabeceño y líder de la expedición al Norte.

"Pensamos que era interesante adelantar el viaje con motivo del eclipse. Era una oportunidad", añade. No se equivocaron. La delegación oficial, dentro del viaje organizado por el Ayuntamiento cabeceño, está integrada por 30 personas, pero el alcalde sevillano calcula que serán unos 150 los vecinos de su municipio los que han visto en Asturias el eclipse. "Les dijimos que se trajeran gafas y han venido todos preparados. Algo así no se ve todos los días y menos con un paisaje como este, totalmente distinto al nuestro", señala, sorprendido con el operativo desplegado en Tineo.

Solano, de 30 años, es el alcalde más joven de su provincia y cuenta la ilusión que le hace regresar a Tineo cada año. Vino en varias ocasiones como un vecino más y, desde hace cuatro años, como alcalde. Además de disfrutar del hermanamiento, los cabeceños también disfrutan de unas temperaturas más agradables, que los cuarenta grados de Las Cabezas de San Juan. "Y eso que este verano no está siendo muy doloroso", añade, convencido de que el viaje de 12 horas ha valido la pena.

Siguieron el eclipse desde el Alto de la Casa del Puerto, el punto oficial elegido por el Ayuntamiento de Tineo y donde se concentraron alrededor de 6.200 personas según la estimación oficial. Entre los asistentes había procedencias de las más diversas como una familia francesa que eligió Tineo. "Hace 27 años, mis padres lo vieron en Francia y querían repetir. Planeábamos ir a la costa, pero vimos la niebla y decidimos probar en Tineo", resume Christelle. "Creemos que merece la pena venir", añade.

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También desde la bretaña francesa viajó Louis Carpentier Duc, junto a su madre, su hermano y su novia. Aunque se alojaron en Busto, decidieron buscar un emplazamiento mejor al ver la llegada de la niebla a la costa. La razón fue la misma que sus compatriotas: su madre había visto el eclipse total de 1999 en Francia y aquella experiencia la marcó, por la que quiso que sus hijos repitieran la experiencia.