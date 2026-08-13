Alba Pérez y Luis Alonso se preparan para iniciar su reinado festivo en Tineo

Alba Pérez y Luis Alonso se convertirán en la medianoche de este miércoes en reina y rey de las fiestas de San Roque. Ambos asumen el papel con "orgullo", tanto por representar a su concejo en tan destacada fecha como por conservar una antigua tradición del concejo como es la proclamación de los reyes festivos.

Alba estará acompañada por Ángela Alonso, como primera dama, y por Aída María Méndez como segunda dama. Por su parte, el rey cuenta con dos caballeros acompañantes: Rubén Fernández y Víctor Manuel Méndez. El acto de proclamación será a medianoche, tras el chupinazo de San Roque. En el evento también tendrá lugar la lectura del pregón a cargo de José Fernando Gayol.

Alba Pérez acabó este año sus estudios en el instituto de Tineo y el próximo curso comenzará Administración y Dirección de Empresas (ADE). Se presentó a la selección de reina porque es algo que le hace "mucha ilusión desde pequeña". Y añade: "Es un orgullo representar a tu pueblo".

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Para ella las fiestas de San Roque son especiales, al igual que para Luis Alonso, de 20 años. Estudió un módulo de deporte y el próximo curso iniciará Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Para él también es un "orgullo" porque la figura de rey y reina de las fiestas "es importante para el concejo". "La de San Roque es la mejor semana del año", resume el joven.