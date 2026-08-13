Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Alba Pérez y Luis Alonso se preparan para iniciar su reinado festivo en Tineo

"Es un orgullo representar a tu pueblo durante las fiestas", señalan los elegidos, que serán proclamados la próxima medianoche

Alba Pérez y Luis Alonso, el pasado sábado, durante el día de las peñas.

Alba Pérez y Luis Alonso, el pasado sábado, durante el día de las peñas. / R. T. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. Cascudo

Tineo

Alba Pérez y Luis Alonso se convertirán en la medianoche de este miércoes en reina y rey de las fiestas de San Roque. Ambos asumen el papel con "orgullo", tanto por representar a su concejo en tan destacada fecha como por conservar una antigua tradición del concejo como es la proclamación de los reyes festivos.

Alba estará acompañada por Ángela Alonso, como primera dama, y por Aída María Méndez como segunda dama. Por su parte, el rey cuenta con dos caballeros acompañantes: Rubén Fernández y Víctor Manuel Méndez. El acto de proclamación será a medianoche, tras el chupinazo de San Roque. En el evento también tendrá lugar la lectura del pregón a cargo de José Fernando Gayol.

Alba Pérez acabó este año sus estudios en el instituto de Tineo y el próximo curso comenzará Administración y Dirección de Empresas (ADE). Se presentó a la selección de reina porque es algo que le hace "mucha ilusión desde pequeña". Y añade: "Es un orgullo representar a tu pueblo".

Noticias relacionadas

Para ella las fiestas de San Roque son especiales, al igual que para Luis Alonso, de 20 años. Estudió un módulo de deporte y el próximo curso iniciará Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Para él también es un "orgullo" porque la figura de rey y reina de las fiestas "es importante para el concejo". "La de San Roque es la mejor semana del año", resume el joven.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
  2. En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
  3. Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
  4. Peligro en el Huerna: decenas de conductores se detienen en plena autopista para ver el eclipse e incluso sacan sillas
  5. Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
  6. Todo listo para la 'noche' más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias
  7. Decepción en los concejos de interior del centro de Asturias, donde no pudo verse el eclipse, aunque en Grado el programa festivo animó la noche
  8. El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente

Alba Pérez y Luis Alonso se preparan para iniciar su reinado festivo en Tineo

Alba Pérez y Luis Alonso se preparan para iniciar su reinado festivo en Tineo

Colas para adquirir los primeros abonos de la nueva temporada teatral en Avilés

Colas para adquirir los primeros abonos de la nueva temporada teatral en Avilés

La Policía Nacional asegura que Villalegre es un entorno seguro pese a los robos recientes

La Policía Nacional asegura que Villalegre es un entorno seguro pese a los robos recientes

Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España

Italia detiene a 3 personas y devuelve a otras 21 desde la entrada en vigor de los controles a los viajeros procedentes de España

Avilés se "blinda" para la noche de los fuegos de San Agustín: más de 65 agentes velarán por la seguridad de los asistentes y las restricciones comenzarán a las 23.15

Avilés se "blinda" para la noche de los fuegos de San Agustín: más de 65 agentes velarán por la seguridad de los asistentes y las restricciones comenzarán a las 23.15

El colegio gijonés de Nuevo Roces ultima detalles para su inminente apertura: "Es una gran instalación que ofrece posibilidades de nuevas metodologías por sus espacios"

El colegio gijonés de Nuevo Roces ultima detalles para su inminente apertura: "Es una gran instalación que ofrece posibilidades de nuevas metodologías por sus espacios"

Deshidratación en verano: síntomas que no debes ignorar y cómo prevenirla en adultos, niños y personas mayores

Deshidratación en verano: síntomas que no debes ignorar y cómo prevenirla en adultos, niños y personas mayores

El Ayuntamiento de Langreo abre el plazo de solicitudes para ayudar al deporte femenino en el concejo

El Ayuntamiento de Langreo abre el plazo de solicitudes para ayudar al deporte femenino en el concejo
Tracking Pixel Contents