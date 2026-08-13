Satisfacción en Tineo por el éxito del plan para ver el eclipse: "Un día difícil de olvidar y miles de personas compartiendo el mismo momento desde la Casa del Puerto"

"Un día difícil de olvidar y miles de personas compartiendo el mismo momento y mirando al cielo desde Tineo". Así resume el Ayuntamiento de Tineo la jornada vivida este miércoles en la Casa del Puerto, el lugar elegido como el mejor del concejo para seguir este espectacular fenómeno.

La estimación de las fuerzas de seguridad cifra en más de 6.200 personas y 1.500 vehículos concentrados a lo largo de la sierra de Tineo. Se superaron todas las previsiones a consecuencia de la niebla que cubrió la costa y que hizo que mucha gente decidiera buscar puntos de interior para seguir el eclipse.

"La Casa del Puerto se convirtió hoy en uno de los grandes puntos de encuentro para disfrutar de un acontecimiento único: el eclipse total de Sol. Nos alegra especialmente que tantas personas hayan elegido Tineo para vivir una experiencia tan especial", añade el Gobierno local, que agradece a la Protección Civil y la Policía Local "el enorme trabajo realizado durante toda la jornada, fundamental para que un encuentro de estas dimensiones pudiera desarrollarse de la mejor manera posible".

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Tineo señala además que entre las personas de variadas procedencias que disfrutaron del espectáculo estuvo un grupo de Las Cabezas de San Juan, con el que Tineo está hermanado, así como un grupo de vecinos ligados a la Escuela de Salud de Tineo, que se desplazaron en autobús hasta el punto elegido.