El pregón de San Roque abre la fiesta en la capital tinetense: "Los pueblos no se miden por el número de habitantes, sino por el tamaño de su corazón y el de Tineo es enorme"

"Los pueblos no se miden por el número de habitantes, se miden por el tamaño de su corazón. Y el corazón de Tineo es enorme". Son palabras de José Fernando Gayol, más conocido en Tineo como "Pepe, el de la Caja Rural" por su papel durante quince años al frente de la oficina local de esta entidad bancaria. La pasada medianoche leyó el pregón festivo desde la plaza del Ayuntamiento, pistoletazo de salida de los días grandes de San Roque, fiesta de interés turístico.

Gayol leyó unas sentidas palabras de agradecimiento a sus vecinos, pues le acogieron desde el primer momento. Ese, dijo, es "el mayor regalo que me ha hecho este acogedor pueblo". Lo que era un destino profesional acabó siendo "el destino de mi vida".

"El marido de la peluquera"

"Aquí encontré mucho más que un trabajo. Aquí encontré amigos. Aquí me casé: soy el marido de la peluquera, Rosa Bolaño. Aquí fundé una familia. Y aquí comprendí que hay lugares que uno no elige al nacer, como es obvio, ni siquiera al pacer, pero sí elige con el corazón. Hay lugares que te eligen a ti y tú has de corresponderles con gran generosidad porque generan un vínculo sentimental tremendamente intenso. Desde el primer día sentí que Tineo tenía algo especial", defendió Gayol, que subrayó que la mayor riqueza de Tineo es su gente, "siempre dispuesta a colaborar, a organizar, a echar una mano".

El pregonero estuvo acompañado por representantes municipales y de la organización de los festejos, con la alcaldesa, Montse Fernández, a la cabeza. Ella glosó al pregonero y se encargó de recordar el significado de estas fiestas: "San Roque no es solamente un programa de actividades, ni una sucesión de verbenas, comidas, encuentros y celebraciones. San Roque es encontrarnos. Es volver. Es compartir. Es celebrar que estamos juntos.

El evento, que incluyó el lanzamiento del icónico chupinazo, también sirvió para nombrar oficialmente al rey y la reina de las fiestas. Alba Pérez y Luis Alonso, acompañados de sus damas y caballeros, tomaron posesión de su simbólico cargo.

Las Cabezas de San Juan

Entre las decenas de tinetenses presentes en este evento, que tuvo lugar a medianoche, estuvo presente la delegación de Las Cabezas de San Juan, el pueblo sevillano hermanado con Tineo. El grupo oficial estuvo integrado por una treinenta de vecinos, con su alcalde, Pepe Solano, a la cabeza.

La alcaldesa dio las gracias a todas las personas que trabajan para que las fiestas de San Roque sean un éxito y animó a todos los vecinos a disfrutar de un evento tan esperado. "Disfrutad, pero hagámoslo también con civismo y responsabilidad. Cuidemos Tineo. Cuidemos nuestras calles, nuestros espacios y nuestro entorno. Porque lo que es público es de todos", expresó.

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Y concluyó diciendo: "Así que salgamos a la calle, encontremos a los amigos, abracemos a quienes vuelven por unos días, recibamos con los brazos abiertos a quienes nos visitan y hagamos de este San Roque un recuerdo que queramos repetir durante muchos años. Porque un año más…¡Viva San Roque!¡Y viva Tineo!".