La tinetense Ana Pérez, técnica municipal, será la nueva candidata del PSOE en Tineo y la primera mujer en encabezar una lista socialista en el concejo

El PSOE de Tineo ya tiene candidata a las elecciones municipales del próximo mayo. La encargada de liderar la lista será Ana Pérez, tinetense de 54 años y técnica municipal desde hace tres décadas. "Tengo muchísima ilusión. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero también un honor", señala Pérez, muy conocida en el concejo por su papel en la organización de ferias y certámenes como Asturforesta o el Concurso de Ganado.

Los socialistas tienen el reto de recuperar la alcaldía, perdida en 2023 cuando una alianza entre el PP y Vox puso fin a dos décadas de gobiernos socialistas. José Ramón Feito, el último candidato y actual gerente del Banco de Tierras del Principado, pasó entonces a liderar la oposición del concejo. Ahora se abre una etapa con Ana Pérez, la primera mujer al frente de una candidatura socialista en Tineo. Si no hay cambios, medirá sus fuerzas con la actual alcaldesa, Montse Fernández, que previsiblemente liderará de nuevo al PP.

"Unanimidad"

La candidata fue elegida por unanimidad en el seno de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Tineo. "La decisión supone un importante paso adelante en la preparación del proyecto socialista para el conjunto del concejo y cuenta con el respaldo unánime de la Ejecutiva. Desde el PSOE de Tineo consideramos que Ana Pérez Álvarez reúne las cualidades necesarias para liderar un proyecto cercano, integrador y comprometido con todos los vecinos y vecinas", subrayan desde la Agrupación Socialista.

El PSOE defiende que Tineo "es mucho más que su villa" y, por tanto, "el proyecto socialista tendrá una mirada global sobre todo el concejo, atendiendo tanto a las necesidades de la villa como a las de nuestro amplio territorio rural". En este sentido, Ana Pérez cuenta con ventaja. Aunque nació en la capital del concejo, conoce todo el municipio gracias a sus treinta y tres años como técnica municipal. Además, defiende la candidata, ha desarrollado un trabajo especialmente próximo a los sectores más pujantes de Tineo como la ganadería o el sector forestal. No en vano, es la directora de la feria Asturforesta, que se desarrolla con carácter bienal.

Defiende Pérez su conocimiento de la gestión municipal. "Puedo fallar en lo político, pero tengo compañeros que me van a ayudar", señala. Militante socialista, nunca fue en las listas municipales, aunque la política siempre estuvo en su mente. "Tenía claro que me acabaría vinculando porque siempre fue algo que me llamó la atención", señala la tinetense, que pertenece a una familia "del PSOE de toda la vida".

Los socialistas dejan claro con este anuncio que quieren "recuperar la iniciativa y trabajar por un municipio con mejores servicios públicos, más oportunidades de empleo y actividad económica, mejores comunicaciones, apoyo al sector ganadero y al medio rural, y unas condiciones de vida dignas para quienes viven en todos nuestros pueblos y parroquias". En este sentido, dejan claro que la unanimidad alcanzada en esta decisión demuestra que afrontan este proyecto "unidos, con ilusión y con la voluntad firme de ofrecer una alternativa de gobierno para el conjunto del concejo".

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El PSOE desvelará en los próximos meses el resto de nombres que acompañarán a Ana Pérez en este camino hasta las elecciones del próximo mayo. En los últimos comicios locales el PSOE fue la lista más votada, pero perdió dos concejales con respecto a 2021.