La xata de San Roque se queda en casa: las restricciones sanitarias impiden la salida del animal de fiesta en fiesta y reduce las ventas de esta centenaria rifa

La "xata de San Roque" no ha podido salir de casa este año a la calle. Las restricciones sanitarias impuestas por el Principado al movimiento de ganado vacuno impiden que la ternera recorra las fiestas del concejo y visite el "prao" de San Roque. Sin embargo, el contratiempo no frena una de las costumbres más queridas de Tineo, cuya emblemática rifa sigue adelante para recaudar fondos festivos.

Se trata de una tradición muy antigua, con raíces que se remontan al siglo XIX y que forma parte indiscutible de la identidad local. El encargado de gestionar esta particular rifa es ahora Tino Bueno, conocido popularmente como "Tinín", un trabajador municipal que lleva doce años vendiendo las papeletas. Aunque en sus comienzos compartía la tarea con otro compañero, en la actualidad asume la labor en solitario, recorriendo los mercados de los jueves y los eventos festivos con el talonario en mano. "Todo lo que se saca es para las fiestas", recuerda Tinín, subrayando el carácter popular y colaborativo de una iniciativa pensada por y para el concejo.

Criada en La Brañina

La protagonista de esta edición fue adquirida el pasado mes de marzo en La Brañina, una ganadería del concejo, y cumple precisamente un año de vida el 16 de agosto, en pleno apogeo de las celebraciones patronales. Sin embargo, pasará la fecha resguardada en la cuadra y lejos del calor del público. La falta del animal en las calles se ha dejado notar en el ritmo de venta de los boletos. "Es una tradición de hace mucho tiempo y a la gente le gusta verla y hacerse una foto con ella. Este año la echan de menos y eso también repercute en que haya menos ventas", lamenta Tino. Las cifras reflejan este cambio: si bien en años anteriores se llegaron a despachar hasta 220 talonarios, en la presente campaña apenas se supera el centenar.

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Tino con la xata en una edición pasada de la rifa. / R. T. C.

Aun así, los vecinos y visitantes siguen colaborando con la compra de cada rifa, que mantiene un precio popular de 2,50 euros. La suerte definitiva se decidirá el día grande de San Roque. En cuanto al futuro del animal, el destino de la xata dependerá por completo de la persona agraciada con el número premiado, ya que hay quien opta por criarla y quien decide destinarla a carne. Pese a que este año toque conformarse con no verla pasear por el pueblo, Tineo demuestra un verano más su empeño por mantener vivas sus tradiciones de siempre.