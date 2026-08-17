San Roque "enamora": Tineo celebra la multitudinaria romería con misa campestre y fervor popular

Hay un día al año en Tineo en el que parece que el mundo se detiene. Es el día grande de San Roque. Las personas congregadas en el campo del mismo nombre bromean con esta posibilidad porque ni los más pequeños ni los de más edad pueden ni quieren renunciar a la "romería de las romerías".

12.30 horas de la mañana. Todo empieza con una misa. Así ocurrió ayer, 16 de agosto, como es tradicional y manda la historia, en el campo de San Roque, bajo un sol que por momentos dejó de lucir por el paso de alguna nube. El párroco ofició la misa campestre con el apoyo del coro parroquial y su especial actuación. No dejó indiferente a nadie. Porque si hay algo en San Roque es "entrega".

El religioso se acordó durante el oficio de los desastres naturales y de sus consecuencias, y de "los que sufren por los terremotos o los incendios". Muchas personas, sobre todo las de más edad, escuchaban atentas, sentadas en las sillas previamente dispuestas para la cita religiosa. La misa duró una hora y después tocó la procesión. A paso lento, con un pequeño recorrido cerca de la capilla y con las imágenes de San Roque y la Virgen. "Ahora toca la fiesta", dijo uno de los romeros.

Pero la fiesta había empezado mucho antes. Algunas familias escogen su sitio en la parte alta del campo, donde hay sombra, que en un momento dado puede dar la vida si el día está "de mucho sol". Tamara Fuentes y Aitor Murias paseaban por el campo acompañados de su perra, "Luna". La pareja estaba de vacaciones y decidió acercarse a la romería. "Queríamos ver cómo era", contó la mujer. Pocas personas tienen este perfil en el campo de San Roque. La mayoría son familias y grupos de amigos del concejo o personas con un vínculo con el municipio que no admite dudas. Sergio Herrero vive en Las Palmas, es de Madrid y este domingo revivió la fiesta. ¿Por qué? "Porque tenía buenos recuerdos; no vengo desde hace 15 años", indicó este romero con raíces en San Andrés.

Lidia Cano y Sandra Patallo son dos tinetenses convencidas de que el día grande de San Roque "es la mejor fiesta del mundo". Este encuentro representa "mucho" para ellas, ambas de 35 años. "Es tradición, música, amistad; lo tiene todo", contó la primera. Con 14 años ya tenían su propia peña y al grupo se suman ahora más miembros: las parejas y los hijos.

En las mesas hay mucha comida: desde choscos de Tineo —para muchas familias "no pueden faltar"— hasta tortillas, empanadas, filetes empanados y abundantes dulces y bebidas.

Pulpo recién cocido

En un rincón del prao está la peña Beo2. Para la ocasión contrataron a un pulpero. "Es una forma de celebrar tantos años juntos", contó el portavoz, David Fernández. El año pasado, su peña cumplió dos décadas y decidieron hacer algo especial que en esta edición de San Roque se repitió. Eso sí, "se juntaron otras peñas" y ayer un pulpeiro llegado de A Coruña cocinó en directo para unas 170 personas. En la zona de fiesta hay muchas atracciones. No faltan las dirigidas a los más pequeños ni tampoco los bares. Para la pareja formada por Yolanda Tejero y Daniel Colado, este es uno de los grandes atractivos: "El entorno". "Tienes fiesta al aire libre".

Paula Fernández pasó parte de la jornada con sus abuelos, Jovino Fernández y María Inés González. Fue Jovino el primero que habló de la fiesta: "Para nosotros esto siempre fue lo más grande". El comentario se repite en cada mesa y en cada familia. No se ven muchos cenadores, pero sí manteles en el suelo, sillas y mesas plegables, y también pancartas que anuncian dónde está cada peña.

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Cristina Lozano, Paco López, Rafa Marqués y José Miguel Mesa acuden a la romería por el hermanamiento entre Tineo y Las Cabezas de San Juan. Paco López conoce bien la fiesta porque "repito" cada año desde que ambos pueblos, por una cuestión histórica vinculada a Rafael del Riego, se hermanaron. Para el resto es su primera vez. "Nos está encantando todo", apuntó la mujer, que destacó "el entorno, lo acogedora que es la gente...". El grupo quiso dejar constancia de algo: "Basta un comentario: estamos enamorados de esta fiesta".