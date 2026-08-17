La subida de un hombre a un tejado en pleno San Roque en Tineo acaba con la Policía Local de por medio

Un hombre que participara en la fiestas del campo de San Roque en Tineo y procede de un concejo vecino accedió durante las fiestas a la cubierta del antiguo bar del prao, hoy edificio municipal, y terminó cayendo después de que cediese parte de la estructura.

La estampa llamó la atención de algunos de los romeros que disfrutaban de las fiestas de San Roque y que grabaron la escena.

La situación no quedó únicamente en una anécdota festiva. El episodio fue advertido por la Policía Local, que actuó de oficio y amonestó al implicado. La presencia del hombre en lo alto del edificio ya había despertado antes la curiosidad de varias de las personas que se encontraban celebrando la romería en las inmediaciones.

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A las consecuencias de la caída se suman ahora los desperfectos ocasionados en un inmueble municipal. El Ayuntamiento tiene previsto valorar este martes los daños, según la alcaldesa, Montserrat Fernández, y decidir si tramita además una denuncia por los destrozos producidos en la cubierta.