La suerte pica dos veces en la misma puerta en Tineo: descubre el destino de la xata que se rifa en las fiestas

Hay casualidades difíciles de explicar y otras que, en plenas fiestas, parecen directamente cosas de ciencia ficción. Manuel Francisco de Souza y José Octavio dos Santos todavía sonríen al contar la suya desde su casa de Tineo. Los dos brasileños han sido los ganadores de la tradicional xata de San Roque y lo han hecho por segunda vez en apenas dos años.

La fortuna ya había llamado a su puerta en 2023 y este San Roque ha decidido repetir. Y no de cualquier manera. Durante el Día de las Peñas "compramos las cuatro últimas papeletas" que quedaban y se las adquirieron, además, a la misma persona que dos años atrás les había vendido el boleto con el que consiguieron su primera xata.

"Son cosas que pasan", comentan entre risas, todavía sorprendidos y encantados con un premio que vuelve a llevar sus nombres. Nunca compran las papeletas "pensando realmente en ganar". Para ellos, participar en la rifa es ante todo "una manera de apoyar las celebraciones". "Siempre colaboramos con las fiestas. Es una forma de apoyar al pueblo y los festejos", explican.

El boleto premiado. / LNE

Este año, además, la historia de la xata ha sido diferente. Las restricciones sanitarias impuestas al movimiento del ganado vacuno han impedido que el animal pudiera recorrer las fiestas y estar en el prao de San Roque, como manda una de las tradiciones más reconocibles de Tineo. La ternera ha tenido que quedarse en la cuadra, pero ni siquiera su ausencia de las calles ha impedido que la rifa siguiera adelante ni que la suerte volviera a encontrar a sus anteriores ganadores.

Un lugar donde criar al animal

De Souza y Dos Santos llegaron a Tineo en 2023. Lo hicieron porque ya tenían familiares en la zona y aseguran haber encontrado en el concejo una buena vida y un lugar en el que sentirse a gusto. Tres años después, pueden presumir también de una relación con San Roque que difícilmente imaginaron cuando llegaron.

Ahora queda por decidir qué harán con la famosa xata. "No tenemos e un lugar donde poder criarla", advierten, por lo que reconocen que lo más probable es que terminen vendiéndola. Por el momento, prefieren disfrutar de la sorpresa y de una historia que ya se ha convertido en una de las anécdotas de estas fiestas patronales de Tineo.

Eso sí, después de dos premios en tan poco tiempo, ya ponen una condición para los próximos años. Entre carcajadas, esperan que la suerte no se empeñe demasiado en perseguirlos. "Como nos toque una tercera, nos echan de Tineo", bromean.

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