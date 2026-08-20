Tineo cierra San Roque reivindicando la fuerza de la unión vecinal: “Se mostró lo que se consigue cuando la gente se une y trabaja para que todo el mundo disfrute”

Tineo ha cerrado las fiestas de San Roque con un buen sabor de boca. Aunque los días de celebración en el campo donde se encuentra la capilla del santo estuvieron marcados en algunos momentos por la presencia del orbayo, eso no impidió a la gente acudir con sus meriendas y disfrutar de todas las actividades que se ofrecieron desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada. Por el contrario, el tiempo acompañó el final de las fiestas con una jornada calurosa para celebrar el desfile de carrozas y la última verbena el martes.

“El balance de las fiestas es muy positivo, afectó un poco el orbayo sobre todo el sábado, pero respetó que se pudiera disfrutar del bollo y de las meriendas y el domingo, día grande, estuvo bueno para seguir disfrutando en el campo de San Roque y la gente asistió”, resume la alcaldesa Montse Fernández, que hace hincapié en que los festejos se desarrollaron “con tranquilidad, sin problemas reseñables” y apunta que las orquestas elegidas estuvieron “a la altura de las fiestas de San Roque”.

Considera que las fiestas tinetenses volvieron a ser un ejemplo “de la unión de un pueblo y una forma de dar a conocer Tineo”. “Vivimos días en los que los vecinos de todo el concejo vinieron a la villa disfrutar, se reunieron las familias y los grupos de amigos, son jornadas que fomentan la unión, la concordia y la armonía”, destaca.

Ambiente en la última verbena de las fiestas de San Roque. / Ayuntamiento de Tineo

Un buen ambiente que se mantuvo hasta el último día de las fiestas, en el que la alcaldesa reconoce haberse sorprendido por la gran participación y colaboración que hubo este año para llevar a cabo el desfile de carrozas, en el que once creaciones tomaron las calles de la villa la tarde del martes.

“Fue una tarde espectacular, acompañó el tiempo y se mostró lo que se puede conseguir cuando la gente se une y trabaja para que todo el mundo disfrute, porque sin la colaboración de las personas las fiestas no son lo mismo”, añade.

En este sentido, recalca que en el desfile de carrozas se implicaron prácticamente todas las asociaciones del concejo y las peñas de las fiestas, bien realizando su propia carroza o formando parte de la de otros colectivos. Además, agradece la participación de las diferentes bandas de música que acompañaron el desfile como la banda de gaitas Ciudad de Oviedo o la banda de música tinetense La Armonía.

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Asimismo, agradece la implicación del equipo de gobierno para sacar adelante las fiestas, así como de la Asociación de Peñas y la Asociación de Festejos Villa de Tineo, por la colaboración y organización de actividades durante el desarrollo de las fiestas.