Tineo abre un centro de ocio para sus jóvenes que ya cuenta con 200 usuarios: “Es mejor estar aquí compartiendo con los amigos que en casa solos”

Quedar con los amigos, jugar una partida de billar o de futbolín y, desde hace unos días, también a la videoconsola. Los jóvenes de Tineo cuentan desde el pasado mes de julio con un espacio propio en el centro de la villa, un Centro de Ocio Juvenil que ha ido incorporando nuevos equipamientos desde su apertura y que ya suma unos 200 carnés de usuario. Dos televisores con videoconsolas se han añadido recientemente al futbolín, la mesa de billar y los juegos de mesa, mientras el Ayuntamiento trabaja en la creación de una pequeña zona de lectura.

El centro, ubicado en un local alquilado de la céntrica plaza El Fontán, está dirigido a jóvenes de entre 12 y 17 años y nace para ofrecerles un lugar de encuentro donde relacionarse y compartir su tiempo libre.

"Llevábamos en el programa electoral algo destinado a la juventud y decidimos que, con esta subvención, lo mejor que podíamos hacer era destinarlo a combatir el reto demográfico, fomentando el ocio saludable y el ocio sano en el centro de Tineo", explica la alcaldesa, Montse Fernández. La regidora destaca que disponer de un espacio de estas características era "una demanda histórica de los jóvenes de Tineo".

Jóvenes jugando con videojuegos en una segunda sala más pequeña. / D. Álvarez

La ubicación fue una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta a la hora de poner en marcha el proyecto. El Ayuntamiento optó por un local céntrico y accesible, con el objetivo de facilitar que los jóvenes pudieran desplazarse hasta él. El acceso es gratuito y para utilizarlo es necesario presentar una autorización firmada por el padre, madre o tutor legal. A partir de ese documento se expide un carné con el que se lleva un registro de los usuarios y que implica también la aceptación de las normas de uso y comportamiento.

Desde su apertura, unos 200 jóvenes han obtenido ya su carné y la actividad se mantiene cada tarde con una media de 15 usuarios. Además, el centro está abierto tanto a los jóvenes del concejo como a aquellos que pasan en Tineo sus vacaciones o se encuentran de visita.

Entre quienes acuden con frecuencia está Rodrigo Menéndez Roves, que destaca la posibilidad de reunirse que les da este espacio. "Cuando llegue el mal tiempo será mejor aún contar con esto", explica. Lo que más le está gustando es la llegada de las consolas, aunque reconoce que "el futbolín y el billar también tienen mucho éxito".

Victoria Menéndez Haisan valora especialmente la compañía. Aunque estén jugando a la consola, considera que "es mejor hacerlo aquí compartiendo con los amigos que en casa solos".

La alcaldesa Montse Fernández y la edil Esther López en la sala principal del centro. / D. Álvarez

El local dispone de una monitora, Andrea Menéndez, durante todo el horario de apertura. "Nos parecía muy importante poder tener una persona que pueda estar con los jóvenes, porque aún son menores, que vele porque todo se desarrolle correctamente y organice los tiempos de juego", explica la edil de Desarrollo Local, Esther López.

La intención municipal es que el centro vaya incorporando nuevas actividades. De cara a septiembre, cuando el horario de apertura se reducirá a las tardes de los viernes y los sábados, está previsto comenzar a organizar torneos de futbolín, billar y de videojuegos, con el objetivo de animar a los jóvenes a seguir asistiendo y a participar.

La iniciativa se puso en marcha con una ayuda de 31.800 euros concedida en 2025 en el marco del Fondo Municipal de Riesgo de Despoblación de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Según explica Esther López, de esa cantidad se han invertido 19.000 euros. El dinero restante se incorporará a la subvención concedida este año, de unos 42.000 euros, que el Ayuntamiento prevé destinar a la mejora del parque Verdeamor, incluida la reparación de las barandillas y la renovación del mobiliario.

La puesta en funcionamiento del Centro de Ocio Juvenil también contó con la colaboración de la Fundación Automáticos Tineo, que donó el futbolín y la mesa de billar y se encargó de su instalación en el local.

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Durante el mes de agosto el centro permanecerá abierto de martes a domingo, de 17.00 a 22.00 horas. A partir de septiembre, abrirá los viernes y sábados, de 16.00 a 21.00 horas.