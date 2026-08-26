5.000 dólares para mejorar el albergue municipal de Borres, en Tineo: una ayuda de un colectivo americano de peregrinos permite renovar colchones y almohadas

El albergue municipal de Santa María de Borres, en el concejo de Tineo, estrena equipamiento interior. En concreto, acaba de renovar los colchones y almohadas de sus diecinueve plazas. Lo llamativo es que esta mejora ha sido posible gracias a una subvención de 5.000 dólares procedente de la asociación "American Pilgrims", de Estados Unidos.

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, encargada de la gestión de este recurso operativo desde 1998, ha aportado la cantidad restante para hacer posible esta importante renovación de los colchones y almohadas.

Antiácaros y antihumedad

Explica el colectivo tinetense que los 19 equipos de colchón y almohada "son de características específicas para este tipo de instalaciones, siendo viscoelásticos y con fundas antiácaros y antihumedad, además de tratamientos sanitarios para evitar todo tipo de posibles contagios". Con este cambio de equipamiento el albergue de Borres "intenta completar sus instalaciones en las mejores condiciones para la atención de los peregrinos y prepararse para el importante incremento de caminantes que se espera para el próximo 2027, Año Santo Compostelano".

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del interior indica que el colectivo estadounidense ya facilitó en 2024 la renovación de los colchones y almohadas del albergue de "Mater Christi", también en suelo tinetense. Recuerdan que el colectivo norteamericano "cuenta con más de cincuenta mil socios y tiene presencia en una docena de estados". Anualmente hace una oferta de ayuda a sus homólogas españolas para la mejora de la atención al Camino de Santiago. "Todas las gestiones se hacen de forma telemática y se resuelven en poco mas de dos meses", indican desde Tineo.

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El albergue de Santa María de Borres acogió en el año 2025 cerca de 2.500 peregrinos procedentes de hasta 47 nacionalidades diferentes. Cuenta con recibidor, sala dormitorio, dos baños con ducha de agua caliente y está dotado de calefacción y horno microondas. Gestionado por la Asociación Astur-Galaica del Interior, cuenta con una hospitalera voluntaria y la colaboración del "Barín de Borres".