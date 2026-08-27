Detectado en Tineo el primer foco de lengua azul de este año en Asturias: hay dos animales afectados

Tras el brote de tuberculosis sufrido en 2025 por la cabaña ganadera de Tineo, ahora surge un segundo problema al confirmarse un foco de lengua azul en una explotación bovina del concejo. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria confirma que afecta a dos animales y que es el primero registrado en Asturias en lo que va de año.

La presencia del virus del serotipo 3 "ha sido ratificada por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, centro nacional de referencia para la lengua azul, tras los análisis realizados a las muestras remitidas por el Laboratorio de Sanidad Animal del Principado". Medio rural explica que ya se habían adoptado las "medidas preventivas necesarias para controlar su evolución y limitar la circulación del virus".

Recuerda el Principado que la lengua azul "es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes y se transmite mediante la picadura de determinados mosquitos del género Culicoides". La enfermedad no afecta a las personas ni supone un riesgo para la salud pública, pero sí obliga a los titulares de las explotaciones ganaderas a "extremar las medidas de prevención, con especial atención a la desparasitación de los animales y a la vacunación frente a los serotipos circulantes".

Vacunación

La Consejería realizará un "seguimiento permanente de la situación epidemiológica en Asturias, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los servicios veterinarios oficiales, para adaptar las medidas de prevención y control a la evolución de la enfermedad". En este sentido, subrayan que la vacunación es hoy por hoy "la principal herramienta para prevenir la aparición de casos clínicos y reducir el impacto sanitario y productivo de la enfermedad".

Medio Rural señala que "apoyará la compra de las vacunas frente a la lengua azul que se adquieran durante 2026" y recuerda a los ganaderos "la importancia de comunicar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales y de mantener las medidas de prevención recomendadas para proteger la cabaña ganadera". No en vano, señalan como aspecto clave la capacidad de anticipación para "minimizar su impacto en las explotaciones ganaderas".

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La Consejería indica que este primer foco del año "pone de manifiesto la importancia de mantener una vigilancia sanitaria constante frente a las enfermedades transmitidas por vectores".