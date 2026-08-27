El sacrificio silencioso de Cecilia

Hoy he visto cómo una señora mayor regaba un pequeño pino a la orilla de un camino, ayudada por su marido, también entrado en años. Habrían recorrido cerca de tres kilómetros para llegar hasta allí, cargados con una bolsa llena de botellas de agua, bajo un sol riguroso en los caminos de cualquier pueblo, con casi cuarenta grados. He pensado en las personas que hacen cosas que otros no harían, y que incluso algunos llamarían locos sin el menor pudor. Mi pensamiento me ha llevado entonces a recordar a una de esas mujeres que pasan por la vida sin apenas dejar huella para el gran público, pero que sostienen, sin saberlo, una parte de la memoria colectiva de un pueblo: Cecilia Meléndez de Arvas y Suárez-Cantón, genealogista, investigadora y escritora, nacida en Santander, pero asturiana de corazón, de trabajo y de convicción.

Cecilia dedicó buena parte de su existencia a una tarea silenciosa, paciente y casi siempre ingrata: rescatar documentos que otros habían olvidado, reunir papeles dispersos, reconstruir genealogías familiares, devolver el nombre a quienes corrían el riesgo de desaparecer definitivamente de la historia. Mientras otros buscaban notoriedad, ella prefería el polvo de los archivos, las conversaciones con familias que todavía conservaban una caja de cartas en un desván o un retrato ennegrecido por el paso del tiempo. Comprendió muy pronto que la historia de Asturias no solo se encontraba en los grandes archivos nacionales, sino también en las casas particulares, en las memorias familiares y en aquellos objetos cotidianos que, con el paso de los años, terminan hablando mucho más que cualquier monumento.

Cecilia Meléndez de Arvas. / Cedida por Pedro Villanueva

Trabajó desde la discreción, convencida de que cada documento salvado era una victoria frente al olvido. Esa forma de entender la investigación la convirtió, sin proponérselo, en una auténtica mecenas de la memoria asturiana. No financiaba museos ni levantaba edificios; hacía algo mucho más difícil: convencer a las familias de que confiaran en ella, de que abrieran viejos baúles y compartieran cartas, manuscritos, fotografías y recuerdos que habían permanecido durante generaciones bajo la custodia de sus descendientes.

Entre los personajes que despertaron su interés ocupó un lugar destacado el general Rafael del Riego. En una época en la que la figura del héroe liberal apenas suscitaba atención fuera de determinados círculos académicos, Cecilia volvió su mirada hacia él con la intención de comprender al hombre más allá del personaje histórico. Su obra sobre Riego constituye uno de esos intentos sinceros por devolver humanidad a quien había quedado reducido a un símbolo político. Y alrededor de esa investigación fue tejiendo una red de contactos con personas que todavía conservaban la memoria familiar de aquellos acontecimientos. Esa labor permitió preservar testimonios y referencias cuyo valor trasciende lo puramente documental.

No es casual que dedicara también tantos esfuerzos a recuperar la obra de Eugenia Astur. Ambas compartían una misma forma de entender la historia: la necesidad de rescatar vidas olvidadas antes de que el tiempo terminara por borrarlas definitivamente.

Son personas que invierten su tiempo, su dinero y, en ocasiones, su propia vida en proteger algo que probablemente nunca llegarán a disfrutar plenamente. Lo hacen para quienes vienen detrás. Exactamente igual que aquel matrimonio que hoy caminaba bajo un calor insoportable para regar un árbol que quizá nunca llegará a darles sombra.

Existe una extraña belleza en ese gesto. Plantar, conservar o investigar tienen mucho en común. Son actos de confianza. Se realizan sin la certeza de obtener recompensa, con la esperanza de que alguien, algún día, comprenda el valor de aquello que se quiso proteger.

Quizá esa sea la verdadera grandeza de personas como Cecilia Meléndez de Arvas; siempre habrá alguien regando el árbol de nuestra memoria para que las generaciones futuras encuentren sombra donde otros solo vieron tierra seca.

Quizá por eso siento una especial cercanía hacia personas como ella. Tengo una hija de trece años que, con la sinceridad que solo tienen los niños, me recuerda a veces que no le dedico todo ese tiempo precioso que ella quisiera. Imagino que Cecilia también debió escuchar reproches semejantes de boca de sus tres hijos, Cecilia, Puri y Luis. De hecho, una de ellas conserva todavía una escena que resume mejor que cualquier explicación lo que suponía convivir con una investigadora entregada por completo a su trabajo. Mientras su madre permanecía absorta entre documentos y papeles, el pequeño Luis, con apenas seis o siete años, insistía una y otra vez: "Mamá, la cena". Ella respondía siempre con un cariñoso "Sí, Luisín, ahora va", sin dejar de trabajar. Después de repetirlo durante un buen rato, el niño, ya enfadado, terminó sentenciando con la lógica desarmante de la infancia: "Cuando yo sea mamá y tú Luisín, tardaré mucho en darte la cena". Siempre hay horas robadas a quienes más queremos. La historia suele recordar los libros terminados, pero casi nunca habla de los abrazos aplazados, de las tardes perdidas en un archivo o de las conversaciones familiares que tuvieron que esperar."

Es precisamente ese sacrificio silencioso el que hace posible que otros podamos continuar el camino. Hoy, cuando abro una carpeta de documentos sobre Rafael del Riego, cuando identifico una carta olvidada o sigo el rastro de una familia liberal, descubro que, de algún modo, no investigo solo. Avanzo guiado por el trabajo previo de Cecilia, por sus anotaciones, por las fuentes que localizó, por los documentos que rescató cuando nadie parecía reparar en ellos. Su esfuerzo sigue dialogando con quienes llegamos después, tendiendo su mano desde el pasado.

Tal vez por eso el verdadero legado de personas como Cecilia no sea únicamente todo lo que consiguieron salvar para Asturias, sino también el inmenso sacrificio personal que aceptaron, con la esperanza de que algún día otros comprendieran que preservar la memoria también era una forma de cuidar el futuro de sus propios hijos. Porque ellas, en el amor a los demás vivieron, amor fue su alma, y al corazón triste infundieron su calma.