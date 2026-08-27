El sueño de incorporar un pabellón multiusos en el recinto ferial de Santa Teresa, un espacio que "le da la vida a Tineo"

En plena villa de Tineo se localiza el recinto ferial de Santa Teresa, un espacio que acaba de cumplir treinta y siete años de historia y que cumple un papel clave en la programación municipal. "Es un recinto ideal, que le da la vida a Tineo porque allí se celebran la mayor parte de los eventos. Se hacen muchas cosas, tantas que se nos queda pequeño", señala la alcaldesa, Montse Fernández, que sueña con poder llevar a cabo la construcción de un pabellón ferial anexo al actual recinto.

Cuenta la primera edil que existe un antiguo proyecto para levantar el citado pabellón, sin embargo, añade, excede la capacidad municipal. Sin embargo, el consistorio trabaja en la búsqueda de opciones "para desarrollar un proyecto más modesto que sea asumible". "Es un proyecto a futuro, pero muy importante para Tineo", subraya la alcaldesa, que intenta captar subvenciones para llevar a cabo esta iniciativa.

Este pabellón con gradas y una pista fija evitaría la instalación continua de carpas para la celebración de los grandes eventos como la feria del perro o el concurso de ganado. "Sería un elemento clave para la realización de los concursos y ahorraríamos costes, ya que las carpas tienen un coste importante", añade.

"Ubicación perfecta"

Volviendo al ferial tal y como está en la actualidad. Se trata de un espacio de 14.900 metros cuadrados ubicado en el barrio de Santa Teresa y que se inauguró en primavera de 1989. "Está en una ubicación ideal, cerca del centro, pero a la vez en una zona retirada y con aparcamiento. Es muy socorrido para nuestros eventos y para todo tipo de actividades. Por ejemplo, este año alojó al los efectivos del ejército que hicieron maniobras en la zona", añade Montse Fernández.

A lo largo del año el recinto ferial acoge la Feria del Perro, la feria de San José, la Feria de Muestras, el Concurso de Caballos, el Concurso de Ganado de las razas Frisona y Asturiana de los Valles, la Feria de San Francisco y el Festival del chosco y de la huerta. Además, también da cabida a eventos promovidos por diferentes colectivos.

Evento estrella

El evento estrella es la Feria de Muestras de Tineo, que atesora treinta y seis años de historia y que vive un momento dulce. "Es el evento más importante y suele ser un éxito. El momento es bueno porque estamos notando que hay empresas que quieren regresar y otras que piden más espacio, pero no hay", añade Montse Fernández.

Si hay algo que comparten todos los eventos es el aplauso de la crítica, pues los participantes siempre alaban la buena organización. "Hablamos de ferias y concursos con muchos años de historia y esa experiencia cuenta. Contamos con técnicos muy profesionales y estables y eso es una garantía para la gente que viene", añade la primera edil.

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El recinto supone también un esfuerzo para el Ayuntamiento de Tineo en términos de mantenimiento y, aunque acumula años, intentan que se conserve lo mejor posible. "De cara a la Feria de Muestras se le hace siempre un lavado de cara. Lo pintamos y cuidamos y vamos haciendo mejoras como la adquisición de unas lonas para evitar el calor en la zona expositiva", añade la alcaldesa sobre un espacio imprescindible para la vida cotidiana de Tineo.