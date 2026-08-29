Del viejo estadio del Viso al sueño de ascender a Tercera división: sesenta años de pasión por el Club Deportivo Tineo

Con la finalización de la temporada 2025/2026 en 1ª Asturfútbol, el pasado 4 de junio, el Club Deportivo Tineo puso punto y final a la celebración de su sexagésimo aniversario, que contó con varios eventos destacados a lo largo de los últimos meses.

Aunque oficialmente el equipo tinetense realizó su inscripción en la Real Federación Asturiana de Fútbol el 31 de mayo de 1965, siendo presidente D. Baltasar Díaz Faya (Saro) la tradición futbolística en el concejo se remonta a cinco décadas antes.

Así, un 19 de agosto del año 1912, a las cuatro de la tarde, se disputó el primer derby comarcal de la historia, entre el Football Club Tinetense y el Sport Club Cangués. Victoria para los cangueses por un contundente cero a seis, en un partido catalogado por los cronistas de la época como un gran match deportivo de los de entonces.

Tendrían que pasar 21 años para que el fútbol tinetense consiguiera el que fue uno de los mayores éxitos de la historia futbolística local. El 16 de septiembre de 1933, el Tineo F.C consiguió el Trofeo Mittelbrum, al vencer al potente Sporting Club Ribadeo por cuatro goles a cero en el campo luarqués de Villar. El once titular con el que formaron los tinetenses fue el siguiente: Chuché, Manolito, Gonzalo; Jopé, el Avión, Moro; Julio, Chano, Miranda, Forca y Víctor.

Otro de los equipos de la entidad. / Archivo Paco Valledor

Habrían de pasar muchos años, hasta que en la década de los 50 del pasado siglo, volviera a aparecer el fútbol local con gran fuerza en el antiguo campo del Viso. A lo largo del periodo estival, muchos jóvenes tinetenses se reunían para disputar partidos frente a grandes formaciones asturianas y también frente a los rivales comarcales como el Salas, el Cangas o el Grado. Un hecho importante tuvo lugar el 12 de noviembre de 1951, ya que el ayuntamiento de Tineo adquirió en propiedad el campo del Viso, situado a la entrada de la villa. Esa inauguración supuso que la villa tuviera una instalación deportiva que era totalmente necesaria y demandada por los jóvenes de Tineo, y de ahí que los equipos vinieran a jugar contra los nuestros.

El nacimiento del C.D. Tineo

Pese a todo ese potencial, tuvieron que pasar quince años, para que el C.D. Tineo viera la luz. En la temporada 1965/1966 el equipo participó por primera vez en el campeonato de 2ª Regional que se denominaba Campeonato del Occidente. Jugó en el Subgrupo A.

El primer partido de la historia del club tuvo lugar el 19 de septiembre de 1965, en el campo de San Sebastián de Barcia, con el resultado final de: Barcia 3 – Tineo 1. Como anécdota, ese primer gol de la historia fue conseguido por el tinetense Gento. No tardaría mucho tiempo en disputarse el primer derby de la historia. Tuvo lugar el 17 de octubre de 1965 en el campo del Viso, y con el resultado de: Tineo 2 – Narcea 1. Los goles tinetenses fueron conseguidos por Carlos y Borondes. La alineación tipo de aquella primera temporada, era la formada por: Rodero, Moreda, Puli, Pedreira, Trubia, Pepe, Armando, Carlos, Borondes, Cachi y Fernando.

El primer equipo de la historia del club. / Archivo Paco Valledor

En la temporada 1968/1969, el equipo conseguió el primer ascenso de su historia a primera regional, categoría donde militó desde la temporada1969/1970 hasta la 1973/1974, cuando certificó su descenso a segunda categoría preferente. La mala situación deportiva y también económica, supuso que al término de la temporada 1974/1975 el equipo desapareciese.

Cuatro años después, en la temporada 1979/1980, el fútbol volvió a Tineo, para militar en la segunda categoría regional. En esta misma temporada, después de haberse clasificado en sexta posición, el club realizó su inscripción, para disputar el Torneo Federación, donde llegó a la fase final. En el último partido del torneo jugó frente al Cánicas en el campo de Villarea (Valdesoto). En dicha final, celebrada el 6 de julio de 1980 los de Cangas de Onís se alzaron con el Trofeo al vencer a los tinetenses por dos goles a cero.

El camino hacia la Tercera División

Uno de los grandes encuentros de la historia del club, por la relevancia que tuvo, sucedió en la temporada 1981/1982. Después de proclamarse campeón de liga de segunda regional grupo 4, tocaba jugar la promoción de ascenso a primera regional frente al potente equipo del Pumarín ovetense. Eliminatoria súper igualada. Empate a u gol en el campo de las Torres, y victoria tinetense en el Viso por 2-1.

El viejo campo del Viso a rebosar. / Archivo Paco Valledor

Después de militar cinco temporadas consecutivas en primera regional, el equipo ascendió a Regional Preferente en la temporada 1985/1986. Su primera temporada en Preferente fue un éxito total. Pese a quedar en sexta posición, el equipo disputó la promoción de ascenso a Tercera División frente al San Martín. Victoria tinetense en la ida por tres a dos, y derrota en la vuelta (tres a uno y en la prórroga), en un encuentro celebrado en el Luis Miranda de Siero. Fue el primer acercamiento a la Tercera división, algo que nunca el equipo había conseguido.

Tuvieron que pasar veintiocho años, temporada 2014/2015 para que el C.D. Tineo pudiera militar por primera vez en su historia en Tercera División. En una última jornada de auténtico infarto, donde los teléfonos echaban humo e informaban de lo que estaba ocurriendo en otros campos regionales, la victoria en Muros del Nalón por un gol a tres, dio el histórico ascenso de categoría al equipo tinetense. Eran las 18.52 horas del domingo 24 de mayo de 2015. El éxito más importante de la historia del club se había conseguido.

Noticias relacionadas

Dos temporadas estuvo el equipo en Tercera División, la 2015/2016 y la 2016/2017. Después de haber estado cinco temporadas en Regional Preferente, el equipo descendió en la 2022/2023 a 2ª Asturfútbol, recuperando la categoría en la temporada 2024/2025, donde aún se mantiene a día de hoy.