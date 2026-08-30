Navelgas e Infiesto, unidos en el Día de los Pueblos de Asturias: "Tenemos muchas cosas en común"

"Tenemos muchas cosas en común, procedemos de dos municipios rurales con mucha tradición de vacuno y un tejido asociativo que nos potencia. Hay que trabajar con esta fraternidad y hermanamiento porque hay futuro". Son palabras del alcalde de Piloña, Iván Allende, al recoger en Navelgas la "Paloma de la Fraternidad", símbolo del Día de los Pueblos de Asturias que se celebra en esta localidad tinetense desde hace cuarenta y cuatro años. En esta ocasión los de Tineo se hermanan con la localidad de Infiesto, capital piloñesa.

Fue el impulsor de la fiesta tinetense, el pintor Manolo Linares, el encargado de abrir el turno de palabra. Señaló que esta fiesta busca "pasar un día feliz y que la gente que viene nos conozca". Porque, añadió, "Asturias es muy pequeña, pero no nos conocemos unos a otros". Ambos, Linares y el primer edil piloñés, encabezando una delegación de 180 vecinos, fueron los encargados de retirar la bandera de Asturias que cubría el monumento del Día de los Pueblos. En él, desde ayer, ya figura impreso el nombre de Infiesto.

Aunque el hermanamiento es el acto central de la celebración, no es el único premio que se concede en el escenario colocado en la calle principal de Navelgas, abarrotada.

Herencia cultural

El "Arándano de Plata" que distingue a personas o colectivos del ámbito cultural, recayó este año en las Pandereteras de Somiedo, "por su labor como puente intergeneracional en la preservación de la herencia cultural asturiana". Rosa Roces fue la encargada de entregar la distinción a la benjamina del grupo, Daniela Cobrana.

En imágenes: Navelgas celebra el XLIV Día de los Pueblos con un hermanamiento con Infiesto / T. Cascudo

A continuación, la directora de la formación musical, Clara García, tomó la palabra para explicar "que el folclore somedano, como la tierra, es de quien lo cuida". Ellas, dijo, son un equipo que se encarga de guardar la tradición de este concejo del Suroccidente.

De Somiedo a Cataluña, ya que el "Chosco de oro" recayó en esta ocasión en el Centro Asturiano de Barcelona. La directora de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, fue la encargada de entregar a su presidente, Enrique Delgado, la distinción. "Ye muy prestoso para los que vivimos fuera de Asturies que vos acordéis de nos", señaló antes de repasar la trayectoria de un colectivo cuya primera actividad se remonta a 1887. Sin embargo, su fundación fue en 1930 y, desde entonces, no han parado, convertidos "en un centro dinámico con múltiples actividades".

Enrique Delgado se despidió animando a conservar el tejido asociativo, elemento "imprescindible para mantener vivo Navelgas". En este sentido, reconoció el trabajo de la asociación El Arbedeiro, que organiza el Día de los Pueblos.

Fue su presidenta, Alba Iglesias, la encargada de entregar el premio «Arbedeiro al emprendimiento rural». En este caso, se premió a la ceramista Natalia Suárez, que desarrolla el proyecto Woodic Cerámica en Candamo. Además, es la creadora de la escultura de la "Paloma de la Fraternidad" que protagoniza cada Día de los Pueblos.

"Apoyo a los artesanos»

"Este premio reconforta. Estoy contenta, puedo vivir de lo que hago y encima me reconocéis", señaló Suárez, que dio cuenta también de las dificultades de emprender en el medio rural. Por ello, aprovechó para pedir a los responsables políticos el diseño de "una estrategia clara para apoyar y proteger el trabajo de los artesanos".

En representación del Ayuntamiento de Tineo intervino la concejala Karina Peláez quien defendió la festividad como "un día señalado donde se celebran los lazos de hermandad y el valor de nuestra tierra". Por su parte, la directora de Ganadería, reivindicó "la importancia de los pueblos para el futuro de Asturias". Aprovechó también para mostrar su oposición al recorte anunciado para la Política Agraria Común (PAC): "Hay que seguir defendiendo que la PAC debe llegar al medio rural".

Además, la asociación cultural El Arbedeiro realizó un homenaje sorpresa a todas las personas de los pueblos que colaboran en mantener viva la tradición del mayado del trigo.

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La jornada, que incluyó mercado tradicional y actuaciones musicales, concluyó con una comida de fraternidad