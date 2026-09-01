Ivanka Peláez dejó su trabajo de 25 años en una asesoría para tomar el relevo de sus padres en una heladería artesanal de un pueblo de Tineo: "Me daba mucha pena que desapareciera, lucharon mucho por ello"

Una llamada de teléfono de una empresa holandesa de helados fue el germen de la puesta en marcha de la heladería artesanal Helados de Granja Alvarín en 2009, situada en el pequeño pueblo tinetense de El Valle de Tablado. José Manuel Peláez, al frente de una ganadería de producción de leche junto a Ana María Francos y su hijo Jonathan, decidía diversificar y aceptar la propuesta de la empresa holandesa para empezar a elaborar helados artesanales de "alta calidad". Un negocio que después de 17 años en funcionamiento tiene el futuro asegurado con la incorporación de Ivanka Peláez Francos, quien desde mayo está al frente de la producción de helados iniciada por sus padres.

"Mi padre se acaba de jubilar y esta parte del negocio iba a desaparecer y a mí me daba mucha pena porque lucharon mucho por ello", señala Ivanka Peláez, que decidió dejar su trabajo de 25 años en una asesoría. No obstante, el trabajo no le era ajeno porque desde los inicios del proyecto prestaba su colaboración tanto para la elaboración de los helados como para realizar la atención al público por las numerosas fiestas y ferias de Asturias a las que llevan su camión de helados.

De una sola máquina nacen los helados de Granja Alvarín, que tiene la capacidad de producir seis kilos de helado cada 20 minutos. Para su elaboración, Ivanka Peláez cuenta con una base de helado que le llega directamente desde Holanda, de la empresa Helados de Granja, y que se completa con la leche que produce la ganadería familiar, situada solo a unos metros y que mantienen activa su hermano Jonathan Peláez y su cuñada Verónica Nido.

Ivanka Peláez con su helado en la ganadería. / D. Álvarez

En mente tiene la idea de mecanizar un poco más todo el proceso, especialmente el dedicado al rellenado de las tarrinas, que sigue realizando de manera manual. También tiene como objetivo ampliar su cartera de clientes, algo que ya ha comenzado a conseguir en estos primeros meses de andadura.

"Mi padre estaba muy centrado en la ganadería, que lleva mucho tiempo, y apenas tenía margen para seguir abriendo mercado", señala Peláez, que apunta que desde un principio todo el trabajo tanto de producción, comercialización y distribución lo han hecho ellos directamente, y así pretende seguir desarrollándolo.

Su apuesta en estos primeros meses ha sido aumentar la cartera de clientes en restauración, posicionando ya sus helados en restaurantes de Gijón y Oviedo. Mientras tanto, el camión de Helados de la Granja Alvarín no para de moverse para recorrer los principales eventos de Asturias e incluso del norte de León.

Para continuar adelante con el proyecto familiar, Ivanka Peláez cuenta con el respaldo de las ayudas Leader, en concreto, con la subvención del tique rural, por la que le han concedido 45.000 euros, 31.500 los recibirá este año y el resto en el 2028.

Visita de miembros del grupo de desarrollo local del Valle Ese-Entrecabos a la fábrica de helados. / D. Álvarez

Este lunes recibió la visita de la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, que destacó la importancia de los proyectos de transformación de la materia prima para el futuro en el mundo rural. "Es la forma de generar valor añadido y por ello con los fondos Leader estamos apostando por las industrias de transformación como parte del futuro para el mundo rural", destacó López.

En total, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 2.870.000 euros en ayudas Leader destinadas a fomentar el emprendimiento y la creación de empleo en el medio rural. Se concedieron ayudas a 88 proyectos de los once grupos de acción local de Asturias. De ellos, 77 corresponden al tique rural, dirigido a facilitar la puesta en marcha de nuevas actividades por cuenta propia, y 11 al tique asalariado, destinado a favorecer la contratación de trabajadores.

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Las ayudas están cofinanciadas en un 80 por ciento por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), en un 14 por ciento por el Principado y en un 6 por ciento por la Administración General del Estado.