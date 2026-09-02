Tineo prepara la Feria de San Francisco con el Concurso de Caballos de Pastos como protagonista
La cita ganadera, abierta al ganado equino, ovino y caprino y que contará con numerosos puestos de venta, se celebrará el 3 de octubre, además, ya está abierto el plazo de inscripción para el certamen caballar
El Ayuntamiento de Tineo ya trabaja en la organización de la Feria de San Francisco, una de las principales citas ganaderas del concejo, que se celebrará el próximo 3 de octubre.
La jornada reunirá ganado equino, ovino y caprino, además de diferentes puestos de venta. La programación incluirá también el Concurso de Caballos de Pastos, que se celebrará igualmente el 3 de octubre, con la calificación de los animales a lo largo de la mañana.
El Ayuntamiento ya ha abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso, que suele rondar el centenar de animales participantes llegados de ganaderías de diferentes concejos de toda Asturias.
El ganado bovino seguirá sin poder estar presente en esta cita ganadera, puesto que el Principado de Asturias ha prorrogado la prohibición de su asistencia a certámenes y mercados hasta el 31 de octubre, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad dermatosis nodular contagiosa.
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