Tineo lleva sus talleres de memoria y baile a los pueblos para combatir el aislamiento de los mayores
Más de medio centenar de personas participan en una iniciativa de la Escuela municipal de Salud que combina ejercicio físico, estimulación cognitiva y apoyo emocional
La Escuela de Salud de Tineo lleva a varios pueblos del concejo sus talleres itinerantes de memoria divertida y baile durante el mes de septiembre. Se trata de una iniciativa anual que se desarrollará a lo largo del mes de septiembre en Bustiello, Gera y Obona, pueblos que en total suman más de medio centenar de participantes de entre 65 y 75 años.
La responsable de la escuela, Marta de la Fuente, subraya que se trata de una iniciativa integral que busca impulsar la salud y el bienestar social en el medio rural. “Es una actividad dinámica que fusiona el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y el apoyo emocional en un mismo espacio”, subraya.
El objetivo del programa se centra en combatir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida, ofreciendo a los participantes de forma lúdica herramientas para mejorar su bienestar.
"Abordar la salud de forma aislada no es suficiente. Necesitamos propuestas dinámicas donde las personas no solo ejerciten su cuerpo, sino que también estimulen su mente y compartan experiencias con otros", enfatiza Marta de la Fuente.
Esta actividad está abierta a todas aquellas personas que deseen participar y se ofrece de forma gratuita.
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
- El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina