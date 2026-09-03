Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Tineo lleva sus talleres de memoria y baile a los pueblos para combatir el aislamiento de los mayores

Más de medio centenar de personas participan en una iniciativa de la Escuela municipal de Salud que combina ejercicio físico, estimulación cognitiva y apoyo emocional

Participantes de la zona de Gera en los talleres.

Participantes de la zona de Gera en los talleres.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Demelsa Álvarez

Tineo

La Escuela de Salud de Tineo lleva a varios pueblos del concejo sus talleres itinerantes de memoria divertida y baile durante el mes de septiembre. Se trata de una iniciativa anual que se desarrollará a lo largo del mes de septiembre en Bustiello, Gera y Obona, pueblos que en total suman más de medio centenar de participantes de entre 65 y 75 años.

La responsable de la escuela, Marta de la Fuente, subraya que se trata de una iniciativa integral que busca impulsar la salud y el bienestar social en el medio rural. “Es una actividad dinámica que fusiona el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y el apoyo emocional en un mismo espacio”, subraya.

Desarrollo del taller en Obona.

Desarrollo del taller en Obona. / R. D. Á.

El objetivo del programa se centra en combatir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida, ofreciendo a los participantes de forma lúdica herramientas para mejorar su bienestar.

"Abordar la salud de forma aislada no es suficiente. Necesitamos propuestas dinámicas donde las personas no solo ejerciten su cuerpo, sino que también estimulen su mente y compartan experiencias con otros", enfatiza Marta de la Fuente.

Noticias relacionadas

Participantes en los talleres en el pueblo de Bustiello.

Participantes en los talleres en el pueblo de Bustiello. / R. D. Á.

Esta actividad está abierta a todas aquellas personas que deseen participar y se ofrece de forma gratuita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Venden por diez millones de euros un castillo emblemático de Asturias, con una vivienda principal que tiene 24 habitaciones, doce baños y su propio embarcadero
  3. Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las elegantes fundas cobertores para sillas y cojines de terraza y jardín para el otoño: el material resistente al desgarro, a la intemperie y la lluvia
  7. El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo térmico que garantiza resultados de peluquería: protege el cabello gracias al cilindro con revestimiento de cerámica y queratina

Miles de asturianos dan su respaldo a Ceuta y superan las consignas partidistas

Miles de asturianos dan su respaldo a Ceuta y superan las consignas partidistas

Apoyo empresarial y dudas en la oposición ante la compra de Barros por el Principado

Apoyo empresarial y dudas en la oposición ante la compra de Barros por el Principado

Abierto por vacaciones del jueves, 3 de septiembre de 2026

Abierto por vacaciones del jueves, 3 de septiembre de 2026

Benjamín Noval preparará el Mundial de ciclismo junior con la selección en Cantabria

Benjamín Noval preparará el Mundial de ciclismo junior con la selección en Cantabria

Clamor por la verdad

Llanera considera "un éxito" sus campamentos de conciliación veraniega, que concluyen el próximo lunes con una alta participación

Llanera considera "un éxito" sus campamentos de conciliación veraniega, que concluyen el próximo lunes con una alta participación

Eduardo Llosa, director de la Banda de Gaites de Villaviciosa: “La gaita no es solo es un instrumento vinculado a la romería, está continuamente en evolución morfológicamente y en estilos"

Eduardo Llosa, director de la Banda de Gaites de Villaviciosa: “La gaita no es solo es un instrumento vinculado a la romería, está continuamente en evolución morfológicamente y en estilos"

Gaitas y mucha sidra toman Villaviciosa con cuatro días de tradición y música

Gaitas y mucha sidra toman Villaviciosa con cuatro días de tradición y música
Tracking Pixel Contents