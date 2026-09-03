Tineo lleva sus talleres de memoria y baile a los pueblos para combatir el aislamiento de los mayores

La Escuela de Salud de Tineo lleva a varios pueblos del concejo sus talleres itinerantes de memoria divertida y baile durante el mes de septiembre. Se trata de una iniciativa anual que se desarrollará a lo largo del mes de septiembre en Bustiello, Gera y Obona, pueblos que en total suman más de medio centenar de participantes de entre 65 y 75 años.

La responsable de la escuela, Marta de la Fuente, subraya que se trata de una iniciativa integral que busca impulsar la salud y el bienestar social en el medio rural. “Es una actividad dinámica que fusiona el ejercicio físico, la estimulación cognitiva y el apoyo emocional en un mismo espacio”, subraya.

Desarrollo del taller en Obona. / R. D. Á.

El objetivo del programa se centra en combatir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida, ofreciendo a los participantes de forma lúdica herramientas para mejorar su bienestar.

"Abordar la salud de forma aislada no es suficiente. Necesitamos propuestas dinámicas donde las personas no solo ejerciten su cuerpo, sino que también estimulen su mente y compartan experiencias con otros", enfatiza Marta de la Fuente.

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Participantes en los talleres en el pueblo de Bustiello. / R. D. Á.

Esta actividad está abierta a todas aquellas personas que deseen participar y se ofrece de forma gratuita.