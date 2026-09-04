La Escuela Municipal de Música de Tineo abre un segundo plazo de matrícula

La Escuela Municipal de Música de Tineo abre un segundo plazo de matriculación para el curso 2026-2027 con el objetivo de cubrir las plazas que han quedado vacantes. El periodo para formalizar las nuevas matrículas permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre.

La oferta educativa incluye las especialidades de música y movimiento, gaita, tambor y baile tradicional, tal y como recoge el cartel de la convocatoria.

Las personas interesadas pueden formalizar la matrícula tanto en el Registro General del Ayuntamiento de Tineo como en la propia Escuela Municipal de Música.

La oficina del centro atiende de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Para ampliar información, la escuela facilita el teléfono 985 90 01 17 y el correo electrónico escuelademusica@tineo.es.

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La convocatoria se corresponde con el segundo periodo de matrícula después de la publicación de la relación de alumnado admitido y de las plazas disponibles para el nuevo curso. Asignaturas como guitarra eléctrica, piano, acordeón diatónico, completaron su matrícula en la primera convocatoria, habiendo en algunas de ellas lista de espera.