Casa’l Puertu se convierte en el gran escaparate de las raíces ganaderas y la tradición vaqueira en Tineo

Tineo volverá a rendir homenaje a su pasado ganadero y a la cultura vaqueira con una nueva edición de la Fiesta de la Trashumancia, que este año incorpora como principal novedad una feria ganadera en Casa’l Puertu. La celebración se desarrollará del 11 al 13 de septiembre y tendrá en la recreación del antiguo desplazamiento de los vaqueiros uno de sus principales actos.

La feria ganadera se celebrará el sábado 12 de septiembre, aunque estará condicionada por las restricciones establecidas ante la dermatosis nodular bovina. Por este motivo, en esta edición no podrá participar ganado bovino y el certamen quedará limitado a ejemplares equinos, caprinos y ovinos.

La incorporación de Casa’l Puertu al programa recupera el componente ganadero de una fiesta vinculada a una forma de vida marcada por los desplazamientos estacionales. La trashumancia recuerda los caminos que durante generaciones recorrieron los vaqueiros con sus animales y sus enseres, siguiendo los cambios de temporada y trasladándose entre los distintos espacios de pasto.

El otro gran eje de la celebración será el desfile de la Trashumancia, previsto para el domingo 13 de septiembre. La recreación recuperará el desplazamiento de los vaqueiros y sus familias hacia las brañas y estará seguida de la misa tradicional y de la entrega de los reconocimientos de esta edición.

Durante la jornada será coronada Marta de Los Corros como Reina de la Trashumancia y se entregará la Payetsa de plata a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior. También recibirá un homenaje Casa Peruco de Bustellán.

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La celebración comenzará el viernes 11, Día del Bollo, y se prolongará durante todo el fin de semana con encuentros vecinales, música y actividades tradicionales. El domingo por la tarde están previstas además la Carrera de Cintas, trofeo Miguel El Rano, y una sesión de juegos tradicionales.