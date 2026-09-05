Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Casa’l Puertu se convierte en el gran escaparate de las raíces ganaderas y la tradición vaqueira en Tineo

La Fiesta de la Trashumancia incorpora este año una feria ganadera limitada a ganado equino, caprino y ovino por las restricciones de la dermatosis nodular bovina

Recreación de la trashumancia durante la fiesta.

Recreación de la trashumancia durante la fiesta.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Demelsa Álvarez

Tineo

Tineo volverá a rendir homenaje a su pasado ganadero y a la cultura vaqueira con una nueva edición de la Fiesta de la Trashumancia, que este año incorpora como principal novedad una feria ganadera en Casa’l Puertu. La celebración se desarrollará del 11 al 13 de septiembre y tendrá en la recreación del antiguo desplazamiento de los vaqueiros uno de sus principales actos.

La feria ganadera se celebrará el sábado 12 de septiembre, aunque estará condicionada por las restricciones establecidas ante la dermatosis nodular bovina. Por este motivo, en esta edición no podrá participar ganado bovino y el certamen quedará limitado a ejemplares equinos, caprinos y ovinos.

La incorporación de Casa’l Puertu al programa recupera el componente ganadero de una fiesta vinculada a una forma de vida marcada por los desplazamientos estacionales. La trashumancia recuerda los caminos que durante generaciones recorrieron los vaqueiros con sus animales y sus enseres, siguiendo los cambios de temporada y trasladándose entre los distintos espacios de pasto.

El otro gran eje de la celebración será el desfile de la Trashumancia, previsto para el domingo 13 de septiembre. La recreación recuperará el desplazamiento de los vaqueiros y sus familias hacia las brañas y estará seguida de la misa tradicional y de la entrega de los reconocimientos de esta edición.

Durante la jornada será coronada Marta de Los Corros como Reina de la Trashumancia y se entregará la Payetsa de plata a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior. También recibirá un homenaje Casa Peruco de Bustellán.

Noticias relacionadas

La celebración comenzará el viernes 11, Día del Bollo, y se prolongará durante todo el fin de semana con encuentros vecinales, música y actividades tradicionales. El domingo por la tarde están previstas además la Carrera de Cintas, trofeo Miguel El Rano, y una sesión de juegos tradicionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
  3. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
  5. El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
  6. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  7. Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

Luarca recuerda a “Estremera” con una exposición de coleccionismo: reúne sellos, monedas y más de un centenar de teléfonos clásicos

Luarca recuerda a “Estremera” con una exposición de coleccionismo: reúne sellos, monedas y más de un centenar de teléfonos clásicos

Piel fina, casi sin pepitas y de “muy buen sabor”: estas son las características del mejor tomate de la huerta del Narcea

Piel fina, casi sin pepitas y de “muy buen sabor”: estas son las características del mejor tomate de la huerta del Narcea

El Principado tramita la inclusión de la variedad de hielo en la DOP de la sidra

El Principado tramita la inclusión de la variedad de hielo en la DOP de la sidra

Ser hipocondriaco en tiempos de ChatGPT: "Se parece tanto a una consulta médica que resulta muy peligroso"

Ser hipocondriaco en tiempos de ChatGPT: "Se parece tanto a una consulta médica que resulta muy peligroso"

Vegadeo actuará este fin de semana contra los roedores del colegio Jovellanos

Vegadeo actuará este fin de semana contra los roedores del colegio Jovellanos

El paro baja un 1,5% en la comarca en un año, impulsado por el buen comportamiento de Llanes

El paro baja un 1,5% en la comarca en un año, impulsado por el buen comportamiento de Llanes

El pasado del taller de Barros que Indra quiere convertir en una fábrica de blindados: casi se convierte en una factoría aeronáutica

El pasado del taller de Barros que Indra quiere convertir en una fábrica de blindados: casi se convierte en una factoría aeronáutica

Los colegios públicos de Avilés estrenan la próxima semana sus comedores de "línea caliente"

Los colegios públicos de Avilés estrenan la próxima semana sus comedores de "línea caliente"
Tracking Pixel Contents