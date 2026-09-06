Así se convirtió Navelgas en el "El Dorado" de Asturias: unos geólogos cántabros, un viaje al Piamonte y el trabajo en los colegios

Tineo tiene grandes puntos que le distinguen de otros concejos de Asturias. El chosco, la fana de Genestaza, albergar dos pueblos ejemplares… Pero, si algo lo hace único en España, es el deporte que se practica alrededor de uno de sus ríos: el bateo del oro. Navelgas se convierte, durante los veranos, en el "Dorado español". Cientos de competidores llegados de diferentes puntos del mundo viajan hasta el pueblo tinetense para competir en los diferentes campeonatos que se organizan, destacando sobremanera el Mundial que se disputó el pasado verano. Esa tradición viene cultivándose desde hace más de 25 años.

"El gusanillo por organizar competiciones de bateo nació en 1996, cuando unos geólogos cántabros, que venían de vez en cuando por Navelgas, nos hablaron de los campeonatos que se hacían en otras partes del mundo", recuerda César Castaño, uno de los impulsores de los campeonatos de bateo de Navelgas y presidente de la asociación de bateadores Barciaecus.

"En el 97 nos dijeron que habían ido a Canadá y que habían visto el Mundial. En Navelgas, de aquella, no sabíamos ni que existía eso", sostiene el tinetense. Pronto se enteraron de que la siguiente edición se iba a celebrar en el Piamonte italiano y no dudaron. Montaron una pequeña expedición, con nombres como Manolo Linares o los hermanos Sainz, y llevaron a una periodista de LA NUEVA ESPAÑA para cubrir todo lo que pasaba. "Manolo vio que era algo a lo que se le podía sacar partido aquí", apunta Castaño.

El origen de una tradición internacional

En ese primer viaje se dieron cuenta del impacto que podía tener el bateo del oro. Fueron al siguiente Mundial, que se celebró en California, y tras esas dos experiencias tomaron una decisión: Navelgas tenía que celebrar sus propios campeonatos. En 1999 se disputó la primera competición bajo el puente del pueblo, lo que sirvió de rodaje para la primera prueba de fuego: organizar, en 2005, su primer Europeo. "Fue un reto, porque era la primera vez, pero fue todo un éxito. Funcionó muy bien", señala Castaño.

Tal fue la buena acogida que, tres años más tarde, Navelgas se convirtió en el Dorado a nivel global. El pueblo tinetense fue escogido para acoger el Mundial de la especialidad. "Nos sirvió para ponernos en el mapa. Cualquier aficionado a la geología sabe dónde estamos. El bateo del oro nos supuso una publicidad salvaje", indica Castaño. A la par, además, se creó el Museo del Oro de Asturias. "Linares no quería que el bateo se quedase solo en los campeonatos, sino que fuese algo más. Finalmente también lo logramos", presume el tinetense.

Navelgas, capital del bateo del oro

La participación en las pruebas, además, ha ido en crecimiento. "Los primeros años éramos pocos participantes, pero ahora rondamos siempre los 300. La evolución ha sido continua, se hizo un gran trabajo", señala Castaño, que destaca la implicación de las generaciones jóvenes en el deporte.

Noticias relacionadas

"Se trabaja mucho con los colegios de la zona. A final de curso organizamos campeonatos con colegios cercanos, lo que genera un sentimiento alrededor y hace que los críos se enganchen", detalla el tinetense, que da la clave para entender la popularidad que tiene en Tineo el bateo. "Si a alguien le hace ilusión encontrar una pepita de oro es a un crío, es como si le hubiese tocado la lotería", sentencia.