Agustín Fernández y el hórreo de las tres mil almas: la historia del tinetense que recorrió el Atlántico cargado de libros

Hay legados que no se miden en hectáreas ni en oro, sino en la tozudez de un sueño retenido contra el tiempo. Si la Fana de Genestaza es el testimonio mineral de una montaña que se desploma, a solo unos pasos de su garganta blanca se alzó durante décadas otro monumento, esta vez de madera, memoria y papel: el hórreo ilustrado de Agustín Fernández Rey.

En este recuesto olvidado del concejo de Tineo, donde solía oler a maíz secado al humo, el hórreo de Agustín olía a tinta añeja, a cuero gastado por el trópico y al polvo sabio de los continentes.

De las jarras de duela al fogonazo del trópico

La vida de Agustín Fernández Rey (1930) fue, en sí misma, una epopeya tan azarosa como la de los héroes de los libros que custodiaba. El hambre —esa loba ciega de la posguerra— lo empujó fuera de Genestaza con solo siete años. A los once, siendo apenas un rapaz, ya trabajaba como pinche cargando dos pesadas jarras de duela de quince litros de agua para los presos que picaban el túnel de Tudela Veguín.

Pero Agustín llevaba dentro una curiosidad insaciable y una mirada capaz de atrapar la luz. En 1955 tomó el barco del éxodo hacia Venezuela. Allí la suerte, aliada con su picardía y un ojo fotográfico envidiable, le tendió la mano: en 1959, durante la visita de Fidel Castro a Caracas, retrató a «diestro y siniestro» a las bailarinas de un ballet que suspiraban por una foto con el líder cubano. Con lo ganado levantó su propio estudio fotográfico, convirtiéndose con los años en el retratista imprescindible de las celebraciones de la comunidad judía caraqueña, luciendo nsu kipá con el mismo respeto con el que más tarde sembraría camelias en su aldea natal.

Sin embargo, ni el éxito ni la distancia pudieron apagar en su corazón el murmullo lejano de Tineo. En 1987, cuando el cuerpo le pidió regresar, hizo un pacto de silencio y nostalgia con aquella tierra, armó su equipaje con lo único a lo que no podía renunciar. Regresó a Genestaza con tres maletas de ropa... y cincuenta y seis baúles cargados de libros.

El templo de madera sobre los pegollos

Sin espacio físico en la adusta casona de sus abuelos —un cubil entrañable donde el aroma del jamón ahumado se mezclaba con el chasquido del microondas y las cintas de zarzuela—, Agustín convirtió su hórreo en una biblioteca inverosímil.

Bajo la techumbre retejada, custodiada en el exterior por las efigies griegas de Esculapio y la Diosa Fortuna, el grano dejó su sitio a casi tres mil volúmenes:

Allí convivían La Ciudad de Dios de San Agustín con recetarios a todo color, mamotretos de historia y joyas bibliográficas regaladas por la Biblioteca de Ayacucho y la Academia de la Historia de Venezuela. Y, por encima de todo, la devoción absoluta de Agustín por el General Rafael del Riego, el héroe liberal nacido en la vecina Tuña. Agustín no solo llegó a firmar textos sobre el prócer junto a gigantes como Unamuno o Arturo Uslar Pietri en Caracas, sino que atesoraba legajos sobre Flórez Estrada y sobre José Tomás Bobes, el «León de los Llanos».

«Mis libros son mis hijos», solía repetir Agustín con esa serenidad propia de quienes han aprendido a mirar el mundo tras el visor de una cámara.

El susurro que permanece

Los años transcurrieron con la misma cadencia implacable con la que la fana sigue desgranando sus cuarcitas. Agustín soñaba con que una biblioteca pública cobijase aquel tesoro de papel para que sus «hijos» no se quedaran huérfanos cuando su voz se apagara. El tiempo histórico —siempre más veloz que el geológico— terminó cerrando su ciclo, pero el eco de su proeza cultural sigue flotando entre la niebla del valle de Tuña. Han pasado tres décadas de aquello, pero la conversación con Agustín sigue intacta en mi memoria.

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Hoy, recordar el hórreo ilustrado de Genestaza es rendir tributo al coraje de un hombre que se fue sin nada y volvió cargado de sabiduría. En una Asturias vaciada que a veces teme su propio silencio, la memoria de Agustín Fernández Rey nos recuerda que la verdadera riqueza de una aldea no se mide por sus chimeneas encendidas, sino por la luz imperecedera de la cultura guardada bajo la techumbre de un viejo hórreo.