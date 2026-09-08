El Ayuntamiento de Tineo abre las inscripciones para sus Jornadas Empresariales: innovación, digitalización y oportunidades de negocio

La capital tinetense se convertirá a mediados de septiembre en el punto de encuentro de la modernización económica con la celebración de las Jornadas Empresariales de Tineo, una iniciativa orientada a dotar al tejido socioeconómico rural de palancas reales de futuro en áreas tan decisivas como la inteligencia artificial, la eficiencia energética, la financiación y la apertura a nuevos mercados. El encuentro, que se desarrollará bajo el lema "Conecta, Innova, Transforma", tendrá lugar en el Palacio de Merás durante las jornadas del viernes 18 y el sábado 19 de septiembre de 2026.

Desde el consistorio tinetense se ha hecho un llamamiento explícito a todos los agentes económicos del territorio: "Acompáñanos en las Jornadas Empresariales organizadas por el Ayuntamiento de Tineo, dirigidas a empresas, comercios, autónomos y personas emprendedoras del concejo. Una oportunidad para conocer recursos y herramientas útiles, resolver dudas, intercambiar experiencias y descubrir nuevas oportunidades para nuestro tejido empresarial". Las plazas son limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa en esta actividad que cuenta con financiación de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias.

El programa

La primera sesión dará comienzo el viernes 18 de septiembre a las 16.00 horas bajo el bloque temático dedicado a la innovación, la digitalización y la internacionalización. La apertura formal contará con la bienvenida de Benjamín Rodríguez, en representación del Palacio de Merás y Alvemaco, y la inauguración institucional a cargo de la alcaldesa de Tineo. Acto seguido, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), a través de la Oficina Acelera Pyme, ofrecerá las claves de la inteligencia artificial aplicada a los negocios cotidianos, profundizando en la mejora de la productividad, la automatización de procesos, la atención al cliente y el marketing práctico.

Después, el Centro Tecnológico CTIC abordará la necesidad de rediseñar procesos y planificar hojas de ruta para que las pequeñas empresas den un paso firme más allá de la mera digitalización gracias al uso eficiente del dato y la IA. Tras una breve pausa para el café a las 17.45 horas, ASTUREX expondrá las pautas, recursos y casos de éxito para iniciar la expansión internacional, mientras que la Cámara de Comercio de Oviedo presentará su catálogo de servicios de proximidad para el comercio y la pyme. La sesión concluirá en torno a las 20.00 horas con un turno abierto de preguntas en el que los asistentes podrán dialogar directamente con los ponentes.

Por su parte, la mañana del sábado 19 de septiembre se articulará en torno al crecimiento empresarial, la eficiencia y las nuevas oportunidades de negocio, iniciando su actividad a las 10.00 horas. La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) abrirá la programación explicando el papel de las pymes en las comunidades energéticas locales, el autoconsumo compartido, el abaratamiento de la factura y las líneas de subvención disponibles. A continuación, la agencia autonómica SEKUENS detallará los instrumentos de financiación pública orientados a inversiones productivas, digitalización, registro de marcas y estudios de mercado.

Tras una segunda pausa para el café, a las 12.00 horas, la cooperativa Campoastur compartirá su experiencia de éxito a la hora de innovar, digitalizarse y crecer sólidamente desde el propio medio rural. A las 12.30 horas llegará el turno de la presentación del proyecto municipal de impulso a la competitividad promovido por el Ayuntamiento de Tineo, que pondrá en marcha una nueva plataforma digital de información y códigos QR para maximizar la visibilidad de los negocios locales. La recta final comenzará 13.00 horas con un coloquio abierto, la cumplimentación de una encuesta diagnóstica para detectar las necesidades reales de los empresarios tinetenses y la clausura institucional de las jornadas a las dos menos cuarto. Como broche final a las 14.00 horas, se celebrará un espacio de networking acompañado de un vino español para estrechar vínculos y fomentar sinergias entre los participantes.

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La participación en estas jornadas es totalmente gratuita, si bien el aforo es limitado y resulta imprescindible formalizar la reserva previa de plaza. Para inscribirse o resolver cualquier duda, las personas interesadas pueden contactar directamente con Esther López a través del correo electrónico estherlf@tineo.es o en el número de teléfono 665 165 979.