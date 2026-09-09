Concierto de asturianada en Tuña con los ganadores del Premio “La Busdonga”

La voz de la canción asturiana volverá a sonar en Tuña el próximo viernes 18 de setiembre. La iglesia parroquial de esta localidad tinetense acogerá, a partir de las 18.30 horas, un concierto protagonizado por los ganadores de la última edición del Premio Obdulia Álvarez “La Busdonga” de Asturianada, un certamen que reconoce cada año a algunos de los mejores intérpretes del género.

Sobre el escenario estarán Esteban Verdeja, ganador en la categoría masculina; Alicia Villanueva, vencedora en la femenina, y Néstor Díaz, premiado en la categoría joven. Los tres recibieron el galardón en 2025 y actuarán en Tineo para compartir su repertorio acompañados por el maestro gaitero Vicente Prado “El Pravianu”.

El concierto permitirá escuchar en un mismo espacio a las tres voces reconocidas en la última edición del premio, que toma su nombre de Obdulia Álvarez Díaz “La Busdonga”, una mujer que en el siglo XX consiguió hacerse un hueco en la canción asturiana pese a los estereotipos de su época y que destacó por su talento musical.

La asturianada, vinculada durante generaciones a la cultura popular asturiana, ha servido como vehículo para conservar y transmitir canciones, tradiciones y costumbres. El género, declarado Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, mantiene así su presencia en los escenarios y en la programación cultural de los concejos.

La cita de Tuña forma parte del circuito Autores nel camín, incluido en el programa Asturies Cultura en Rede, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

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La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.