Tineo despide a Belarmino Ronderos, leyenda del bolo celta y considerado el mejor jugador de la historia: “No hay nadie con una técnica tan depurada como la suya”

Tineo llora la prematura pérdida de su histórico jugador de bolo celta Belarmino Ronderos, conocido como Mino Villaluz, por ser el pueblo del que era natural y en el que residía. Falleció este martes a los 65 años por enfermedad, dejando a los aficionados a este deporte huérfanos, ya que está considerado como el mejor jugador de la historia de bolo celta y así se lo reconoció la Federación Española de Bolo al distinguirlo como el mejor jugador de la historia de bolo celta en 2009.

Su extenso palmarés también da cuenta de su dominio de este deporte tradicional al que llegó a través de su abuelo materno Belarmino Feito siendo un niño. Entre sus logros deportivos destaca haber sido campeón del mundo hasta en cuatro ocasiones, también lo fue de España. Además, fue condecorado con la Medalla de Bronce al Mérito Deportivo, que concede el Gobierno de España. Asimismo, en 2013 recibió el prestigioso premio «Pico Peñamellera» a su trayectoria en el mundo de los bolos.

“Desde los años ochenta hasta 2010 ganó todo lo que se podía ganar, mundiales, campeonatos de España, realmente fue el mejor jugador que hubo, no solo por la forma de jugar, sino por la forma de ser, él siempre prefería la amistad por encima de la competición, era una gran persona”, lo recuerda Álvaro Álvarez, presidente de la Asociación de Bolo Celta, que confiesa que siempre lo vio como un ídolo.

Foto de archivo de Belarmino Ronderos efectuando un lanzamiento en la bolera de Navelgas. / LNE

“La generación que ahora tenemos sobre los 50 años, de niños lo idolatrábamos, era el espejo en el que nos mirábamos para jugar y con quien nos comparábamos siempre, con la ventaja de que él siempre nos dio cercanía, estaba por los críos y nos ayudaba a jugar y a mejorar”, rememora.

Para Álvaro Álvarez la calidad de jugador de Mino Villaluz no es comparable con nadie: “No hay nadie con una técnica tan depurada como la que tuvo él, en la forma de jugar a los bolos no hubo otro jugador como él”.

Añade, además, que era tan buen jugador que ganaba tanto en las boleras improvisadas en cualquier cruce de caminos, como después cuando se construyeron las boleras con medidas normalizadas.

En 2013, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, Belarmino Ronderos reconocía con humildad que no le gustaba hablar de ser considerado el mejor jugador de la historia y añadía que “lo hice lo mejor que pude y me doy por contento”. Una lesión lo apartó de la competición.

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Su funeral se celebrará este jueves a mediodía en la iglesia parroquial de Obona. Mientras tanto, las redes sociales se han ido llenando de palabras de cariño hacia su persona, en las que no solo se reconoce su legado como jugador de bolos, sino también su forma de ser: “Humilde, legal, simpático, bromista, alegre y buen amigo”.