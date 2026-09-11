Asturforesta ya prepara su regreso al Monte Armayán: ya están abiertas las inscripciones para 2027

Asturforesta 2027 ya tiene fechas y acaba de abrir el plazo para solicitar espacios expositivos en el recinto ferial que se ubica en pleno Monte Armayán, en Tineo. La Feria Forestal Internacional de demostraciones se celebrará los días 27, 28 y 29 de mayo de 2027 en Tineo y las empresas interesadas en participar ya pueden presentar sus solicitudes.

La organización ha establecido distintos descuentos para las empresas que avancen sus reservas. Las bonificaciones pueden llegar hasta el 70 por ciento sobre el precio del suelo, con descuentos acumulables. Entre ellos figura una reducción del 40 por ciento para quienes se ubiquen en la nueva área de exposición y otra del 20 por ciento para las reservas realizadas antes del 31 de diciembre de 2026.

Asturforesta se caracteriza por ser una feria de demostraciones en condiciones reales de trabajo, con la presencia de maquinaria y tecnología forestal que puede ser mostrada directamente sobre el terreno. La cita está dirigida principalmente a profesionales del sector y permite a las empresas disponer de espacios para realizar demostraciones de sus equipos.

La feria celebró su primera edición en 1997 y tiene carácter bianual. Desde entonces, el Monte Armayán se ha convertido en el escenario de esta cita profesional vinculada a la madera y a la industria forestal. El recinto se encuentra en un bosque de pino radiata y pinaster de unas 550 hectáreas, de las que aproximadamente 45 se destinan a la celebración de la feria.

La organización señala además que Asturforesta cuenta con reconocimiento oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y forma parte de la red internacional Forestry Demo Fairs, de la que actualmente ejerce la presidencia.

La próxima edición volverá a reunir en Tineo a fabricantes, empresas y profesionales relacionados con el sector forestal, con la maquinaria como uno de los principales elementos de una feria concebida para mostrar los equipos directamente en el monte.

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Las empresas interesadas en participar en Asturforesta 2027 pueden solicitar ya su espacio de exposición para una edición que se desarrollará durante tres jornadas, del 27 al 29 de mayo.