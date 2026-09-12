Cambios en las iglesias de Tineo: tres párrocos de Colombia, Venezuela y Perú estarán al frente de las parroquias del concejo
Este sábado a las 13.00 horas será la toma de posesión del párroco Jhon Ángel Terán y del vicario Geoffrey Bravo
La Unidad Parroquial de Tineo empieza el curso con muchas novedades. Tras despedir hace unos días al párroco Jonathan Solano, tras un año en el concejo tinetense, este sábado tomarán posesión el párroco Jhon Ángel Terán y el vicario parroquial Geoffrey Bravo. La misa de bienvenida será a las 13.00 horas en la iglesia de San Pedro.
El equipo de párrocos comparte procedencia, ya que los tres son naturales de América del Sur. Jhon Ángel Terán nació en Caracas (Venezuela) en 1997. Por su parte, Geoffrey Bravo es natural de Lima (Perú), donde nació en 1987. El tercer componente del equipo es el diácono transitorio Yesid Montoya, que nació en Medellín (Colombia), en 1997. Los tres pasaron por el Seminario Redemptoris Mater, de Oviedo.
Los tres se ocuparán de atender las veintisiete parroquias de Tineo. A saber: San Pedro de Tineo, San Salvador de Brañalonga, San Esteban de Bustiello, Santa Eulalia de El Crucero, Santos Justo y Pastor de El Pedregal, San José de El Pozón, Sagrado Corazón de El Rodical, San José de Fastias, Santa María de Francos, Santa María de Genestaza, San Pedro de Merillés, San Mamés de Nieres, San Antolín de Obona, Santo Tomás de Pereda, San Esteban de Relamiego, San Juan de Sangoñedo, San Juan de Santianes, San Julián de Santullano de Ponte, San Martín de Semproniana, San Lázaro de Silva, San Esteban de Sobrado, Santa Eulalia de Sorriba, Santa María de Soto de la Barca, Santa María de Tablado, Santiago de Troncedo, Santa María de Tuña y San Esteban de Villatresmil.
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