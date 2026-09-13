Marta de la Fuente, responsable de la Escuela de Salud de Tineo: "Hoy somos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestra salud emocional y mental"

Marta de la Fuente, responsable de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo, se formó en Trabajo Social, Dietética y Nutrición, Salud Pública y Gerontología, además de especializarse como instructora de Mindfulness y Yoga. Fue durante su etapa de colaboración con la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Oviedo, dirigida por Alfonso Rodríguez Hidalgo, cuando comenzó a gestar la idea de impulsar un proyecto similar en el concejo tinetense, adaptado a la realidad del medio rural. Quince años después y avalada por premios a nivel nacional e internacional, entre ellos, el Premio Estrategia Naos del Ministerio de Sanidad o el de la Universidad México Americana del Golfo, la Escuela de Salud de Tineo se ha consolidado como un referente en la promoción de hábitos saludables y la participación comunitaria, que también da respuesta a necesidades como el bienestar emocional, la salud mental o el envejecimiento activo.

La Escuela de Salud de Tineo celebra este año su decimoquinto aniversario. ¿Cómo nació este proyecto?

La Escuela de Salud arranca oficialmente en 2011, aunque ya llevábamos tiempo trabajando en promoción de la salud y prevención del consumo de drogas con el apoyo de la Consejería de Salud. El concepto empezó a tomar forma gracias a otras escuelas de salud que existían en España y, especialmente, a la que dirigía Alfonso Rodríguez Hidalgo en el Ayuntamiento de Oviedo. Con su permiso, me sirvió de guía para poner en marcha la de Tineo, adaptándola a un entorno rural, que tiene unas necesidades muy distintas a las de una ciudad.

¿Con qué filosofía comenzó a funcionar?

Partimos del concepto de salud de la OMS, que entiende que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, psíquico y social. Influyen muchos factores, como el lugar donde vives, el nivel socioeconómico o las relaciones sociales. Con esa idea quisimos promover hábitos de vida saludables entre la población del concejo e integrar la salud en todas las políticas municipales.

¿Cuál era el principal objetivo?

Queríamos que la gente entendiera que la promoción de la salud no debía limitarse al ámbito asistencial. La Escuela de Salud nace como un espacio para desarrollar planes, programas y proyectos de promoción de hábitos saludables, abordando la salud desde diferentes perspectivas y con la colaboración de profesionales de distintos ámbitos. También buscábamos fomentar la participación social y que las personas fueran conscientes de sus propias necesidades de autocuidado.

¿Costó concienciar a la población de la importancia del autocuidado?

Al principio no existía esa conciencia y hubo que hacer un importante trabajo educativo. Queríamos que la gente entendiera que cuidarse también es prevenir. Si adquieres hábitos saludables, como una buena alimentación, reduces la probabilidad de padecer enfermedades como la diabetes, la hipercolesterolemia o las cardiovasculares y, por tanto, disminuye también la necesidad de tratamientos médicos.

¿Cuáles fueron las primeras iniciativas?

Empezamos trabajando en los centros educativos del concejo con programas de promoción y prevención de la salud. Después llegaron los talleres de alimentación saludable y reducción de peso, las actividades de prevención del tabaquismo, el envejecimiento activo, los programas dirigidos a personas con enfermedades crónicas, los cuidados paliativos y, posteriormente, las acciones centradas en el bienestar emocional y la salud mental.

La Escuela de Salud ha ido creciendo con los años. ¿Cómo se decide incorporar nuevas actividades?

Las necesidades las va marcando la propia población. La escuela es integral e integradora; ninguna línea de trabajo funciona de forma aislada. Si intervienes en alimentación, también estás trabajando el ejercicio físico, la salud emocional o el uso responsable de los medicamentos. Al final, todo está relacionado.

Uno de los proyectos consolidados es la creación de un grupo de personas para salir a caminar.

Son un buen ejemplo de participación comunitaria. El grupo que creamos para caminar todos los viernes ya funciona de manera autónoma. Ya no necesitan que nadie les recuerde la hora ni organice la actividad porque han adquirido el hábito. Caminan, socializan y saben que todo eso forma parte de un estilo de vida saludable.

La salud emocional ha cobrado mucho protagonismo en los últimos años. ¿Qué cambió?

El COVID marcó un antes y un después. Creo que desde entonces ha cambiado mucho la forma de ver los problemas de salud mental y emocional y se ha reducido el estigma que existía. Hoy somos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestra salud emocional y eso hace que las personas participen en estas actividades e incluso las demanden. Para nosotros no puede haber una buena salud sin bienestar relacional, por eso todas nuestras actividades unen la dimensión física, social y emocional.

De esa evolución surgieron también propuestas como la meditación o el yoga.

A raíz del COVID empezamos con talleres de meditación, tanto en la villa como en los pueblos, y nos sorprendió la respuesta. La gente se apuntó con total normalidad. Después incorporamos el yoga, donde aunamos la parte física, la mental y, te diría, también la espiritual. Cada vez hay más demanda porque las personas son conscientes de que necesitan cuidar su salud emocional y procuramos que las clases sean muy personalizadas y adaptadas a cada grupo.

Las actividades permanecen abiertas prácticamente durante todo el año.

Queremos facilitar la participación. Buscamos que las personas se integren con naturalidad y ganen autonomía. Si obligas a hacer demasiados trámites para apuntarse, muchas veces eso termina dificultando la participación.

¿Cómo resumiría la evolución de la Escuela de Salud durante estos quince años?

El proyecto nació para educar a las personas en el autocuidado, apoyándose tanto en la fuerza del grupo como en la responsabilidad individual. En estos años ha cambiado mucho la forma de entender la salud y ahora la propia población demanda actividades de autocuidado y de participación comunitaria. Cada vez somos más conscientes de que todo está conectado: si cuidas tu salud mental mejora tu salud física; si cuidas tu salud física también mejora tu bienestar emocional y, si cuidas tus relaciones sociales, todo eso vuelve a repercutir positivamente en tu salud. Es un círculo que se retroalimenta.

Un proyecto de estas características requiere también una amplia red de colaboración.

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Sí. Contamos con la colaboración de los profesionales de la salud del área sanitaria del Suroccidente, de otros servicios municipales como el Telecentro o el área de Igualdad, además de asociaciones de mayores, de mujeres y de muchos otros colectivos del concejo. También colaboran, de forma totalmente desinteresada desde hace años, profesionales privados como Ramón de Cangas o Ramón Bahamonde.