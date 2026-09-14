Sin los bueyes, pero de igual manera "espectacular": la trashumancia sigue sumando adeptos en la Casa'l Puerto

La jornada grande de la Fiesta de la Trashumancia de Casa’l Puerto volvió a reunir este domingo a vecinos, ganaderos y visitantes en torno a una tradición que continúa ganando público. Desde primera hora, el entorno se fue llenando de familias que buscaban un buen lugar, "mejor a la sombra", desde el que contemplar el desfile que recuerda a los vaqueiros y a las tradiciones ganaderas y campesinas, uno de los momentos "más esperados", según se podía escuchar en los corrillos, de una celebración muy consolidada en Tineo.

Misa durante la celebración. / A. M. S.

Entre quienes se acercaron por primera vez estaba Soli Gayo, llegada desde Aristébano junto a su familia. Buscaba "ver cosas que tenemos cerca y conocer otra forma de celebrar la cultura vaqueira". También desde Oviedo llegó otro visitante, Diego García, que había visto el cartel de la fiesta y decidió acercarse atraído, como ganadero, por este tipo de citas.

Este año, sin embargo, la comitiva presentó una imagen diferente: las restricciones impuestas por la dermatosis nodular contagiosa limitaron el movimiento del ganado bovino y los tradicionales bueyes no pudieron tirar del carro. En su lugar se recurrió a un veterano Pasquali de más de sesenta años y 19 caballos de potencia, que se convirtió también en una de las curiosidades del desfile.

Sillas y espera

Desde el mediodía aguardaba la familia García Fernández, formada por las hermanas Eva y Rocío García y sus padres, José García y Teresa Fernández. Con las sillas preparadas al borde del recorrido, esperaron pacientemente el paso de la comitiva. Primero llegaron los sones de la banda de gaitas; después, los caballos y Marta Parrondo, una de las protagonistas de la jornada, y finalmente el carro cargado con los enseres que representan simbólicamente aquellos traslados de familias y ganados de un territorio a otro. "Nos encanta venir a desfile", explicó la familia, habitual desde hace muchos años en una fiesta a la que comenzaron a acudir cuando Eva y Rocío eran todavía niñas.

De Villayón son Jorge Álvarez y Gema Santiago, quienes asistieron a la fiesta junto a sus dos hijas pequeñas. Era su tercera visita a Casa’l Puerto y la vinculación de la familia con el campo explica, en buena medida, su afición por estas celebraciones. "Como estamos ligados al sector de la ganadería, es más fácil que nos guste este tipo de encuentros", señaló Santiago, mientras sus hijas, "ya muy acostumbradas a todo esto", disfrutaban del ambiente.

Para quienes llegan por primera vez, uno de los grandes descubrimientos es el propio escenario natural de la fiesta: "las montañas, los pastos" y un paisaje que convierte el recorrido de la trashumancia en algo más que una recreación histórica.

Ese entorno fue precisamente lo que sorprendió a dos matrimonios llegados desde la Tablao de Riviella, formados por Pepe Fernández y Puri Francos, y Luisa Rodríguez y Máximo Rodríguez. No tenían un plan cerrado para la jornada y decidieron acercarse para conocer Casa’l Puerto. Mientras contemplaban los pastos y el paisaje, una de ellas resumía la impresión con pocas palabras: "El sitio es espectacular". Habían preparado comida para quedarse durante toda la jornada y disfrutar después del desfile, la misa y la entrega de reconocimientos.

"La gente quiere conocer cómo se vivía antes"

Entre quienes aguardaban la llegada de la comitiva estaba también Faustino Bueno, vecino de Tineo y colaborador de la fiesta desde hace más de veinte años, quien destacó el creciente número de personas que llegan desde fuera del concejo. "Me acabo de encontrar con dos familias que vienen por primera vez. La gente quiere conocer cómo se vivía antes", señaló.

Bueno recordó además su estrecha relación con Juan García Gayo, uno de los grandes impulsores de la celebración, y la incorporación en los últimos años de nuevas generaciones a la organización. "Me gusta mucho esta tradición y apuesto porque no se acabe, porque haya gente que empuje y siga adelante muchísimos años",, defendía mientras contemplaba la cantidad de público congregado.

Juan García, vecino de Las Tabiernas e implicado en la organización junto a otros habitantes de este y de pueblos cercanos, se mostró convencido de que la celebración tiene futuro. Si tuviera que resumir en una frase los motivos para acercarse hasta Casa’l Puerto, lo haría con una invitación sencilla: "Que venga el que quiera ver algo diferente, cultural y en un lugar espectacular".

También Juan Vicente García, de Silvallana y antiguo vaqueiro, asentió al hablar de la importancia de conservar una tradición que en Casa’l Puerto tiene una identidad propia. La fiesta comenzó en 1987 y, casi cuatro décadas después, "continúa muy viva".

Esa implicación colectiva fue resaltada igualmente por la alcaldesa de Tineo, Montserrat Fernández, quien subrayó que la fiesta "no está hecha solo por una comisión, sino por varios pueblos y por mucha gente joven que lucha durante todo el año para mantenerla". La regidora recordó además el éxito de la primera Feria Ganadera de Casa’l Puerto, celebrada el sábado después de muchos años sin organizarse y que reunió, según explicó, "más de mil animales", pese a la ausencia de ganado vacuno por las restricciones sanitarias. "El desfile de la trashumancia, como siempre, es espectacular", destacó, confiando en que la feria pueda seguir creciendo en próximas ediciones.

Tras el desfile llegaron la misa y los actos de homenaje. Marta Parrondo, de Los Corros y perteneciente a una familia vinculada a la ganadería, fue nombrada reina de las fiestas. Se mostró orgullosa de participar en una celebración que sirve también para "rendir honor a los antepasados y a la vida que hicieron durante años y años". Sobre el recorrido apenas necesitó más palabras: "Muy bonito. Estamos en un entorno con unas vistas privilegiadas".

También José Ramón Castro recibió con sorpresa uno de los reconocimientos de la jornada. "No nos lo esperábamos", admitió, aunque su familia ya había sido distinguida años atrás por su pasado trashumante. Para él, el premio supone "un orgullo por participar en esta fiesta". Aunque actualmente trabaja en la construcción y la familia no vive directamente de la ganadería, mantiene el vínculo con el campo y considera necesario conservar la memoria de aquel modo de vida: "Son cosas que hay que recordar, porque fue lo que hicieron siempre nuestros antepasados".

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