El termómetro se dispara en el Suroccidente: 37 °C en Ibias y 33 °C en Tineo
Las temperaturas subieron con fuerza desde primera hora, dejando una diferencia de 25 grados en Tineo
De los 12 °C de primera hora a los 33 °C al mediodía en Tineo. El Suroccidente asturiano afronta una jornada de intenso calor, con una diferencia térmica de 25 grados en apenas unas horas y temperaturas que llegaron a alcanzar los 37 °C en Ibias. La situación llevó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la zona.
En Tineo, la jornada comenzó con temperaturas en torno a los 12 °C, pero el mercurio fue ascendiendo rápidamente a medida que avanzaba la mañana. A mediodía, los termómetros ya rondaban los 33 °C, una temperatura que se mantuvo durante las horas centrales de la jornada.
El calor se hizo todavía más intenso cuanto más al Suroccidente se consultase el termómetro. En Ibias, llegó a marcar 37 °C, en una de las jornadas más calurosas de este tramo final del verano.
La llegada de las horas de mayor temperatura se notó en las calles, que comenzaron a quedarse vacías. Entre los vecinos el comentario más repetido fue precisamente la la elevada temperatura cuando el verano encara ya sus últimos días: "Es exagerado este calor, menos mal que para mañana ya da cambio".
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