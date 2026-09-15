Tineo reúne en una exposición las mejores miradas sobre el Camino de Santiago
Se inaugura en la Casa de Cultura "Una peregrinación en fotos", que muestra las imágenes del XX Concurso de fotografía de la Asociación de Amigos del Camino Astur-Galaico del Interior
El Camino de Santiago se mira estos días a través de fotografías en Tineo. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acoge desde este martes la muestra "Una peregrinación en fotos", que reúne las imágenes presentadas al XX Concurso de fotografía de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior. Una exposición que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre.
La iniciativa busca recoger, a través de la fotografía, diferentes formas de reflejar el espíritu del Camino de Santiago, tanto en su recorrido por el Camino Primitivo como por el resto de itinerarios oficiales.
La inauguración de la muestra, prevista para las 12 horas de este martes 15 de septiembre, servirá también para conocer el fallo del jurado, designado por la Junta Directiva de la asociación. Los autores de las tres fotografías premiadas recibirán 300, 200 y 100 euros, respectivamente, además de un diploma.
La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita. Hasta el 18 de septiembre permanecerá abierta de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. A partir del 21 de septiembre, el horario será de 10 a 13 horas y de 15.30 a 19.30 horas.
La muestra permitirá así acercarse a distintas miradas sobre el Camino a su paso por los itinerarios oficiales, con especial presencia del recorrido del Camino Primitivo, que atraviesa el comcejo de Tineo.
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