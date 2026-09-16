Una fotografía tomada en Tineo gana el concurso convocado por la Asociación de Amigos del Camino: “Estamos contentos con la cantidad y calidad de las fotos”

La fotografía de un tramo de la ruta jacobea atravesando un bosque que va adquiriendo los tonos otoñales ha sido la imagen elegida por el jurado del XX Concurso de fotografía de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior como ganadora del certamen, que llevaba tres años sin convocarse. El autor es el ovetense Antonio Crespo que le puso por título “Los colores de la ruta”. Además, se da la coincidencia de que la imagen fue tomada en el Camino Primitivo, a su paso por el concejo de Tineo, sede de la asociación que convoca el concurso.

La obra ganadora de Antonio Crespo. / D. Álvarez

La fotografía seleccionada en segundo lugar llega de Castellón. Su autora es Margarita Campos y muestra en primer plano un peregrino descansando, mientras otro a lo lejos continúa la ruta. El tercer premio se va para Burgos, para Arthur Augusto Bertozzi, con una fotografía a contraluz de un peregrino en mitad del camino. Los autores de las tres fotografías premiadas recibirán 300, 200 y 100 euros, respectivamente, además de un diploma.

La foto de Margarita Campos. / D. Álvarez

Las tres imágenes junto con el resto de la veintena participantes en el certamen se recogen en la exposición “Una peregrinación en fotos” que se puede ver hasta el 30 de septiembre en la Casa de Cultura. Entre las imágenes, la mayoría llegaron de diferentes puntos de Asturias, además de Burgos y Castellón. Una participación que ha satisfecho a la asociación tanto en cantidad como en calidad. “Llevábamos tres años sin celebrarlo y este año como es el 35º aniversario de la asociación consideramos interesante recuperarlo y estamos contentos con la participación y con la calidad de las fotografías, es verdad que había algunas que hubo dudas de sí representaban el camino, pero la mayoría sí cumplían y yo creo que la decisión del jurado fue muy acertada”, destaca el presidente del colectivo, Laureano García, que se sorprende con que los tres ganadores sean de lugares tan distantes, lo que para él muestra el alcance de la propuesta.

La foto elegida en tercer lugar, de Arthur Augusto Bertozzi. / D. Álvarez

El fotógrafo José Manuel García, como portavoz del jurado, destacó que todas las fotos presentadas se pueden considerar “artísticas” e hizo hincapié en que “no hay ninguna mala en sí, hubo bastante buen nivel”.

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Señala que para la elección del ganador hubo unanimidad inmediata. “Llama la atención por el cromatismo, se ve el camino, la señalización y es una foto muy guapa”, recalca. La segunda y la tercera también destacaron frente al resto por su técnica y composición. “La segunda es monocroma y cumple perfectamente con los requisitos del concurso, se ve el camino, la señalización y peregrinos”, enfatiza. De la tercera destaca que “artísticamente es una foto muy bien hecha, está tomada en el camino y con un peregrino de fondo a contraluz”.