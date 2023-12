Mediaset ha dado a conocer las parejas de La isla de las tentaciones 7. Uno de los programas más de moda de los últimos años en nuestro país ha confirmado los concursantes que formarán parte de una de las ediciones más esperadas por los usuarios.

El reality que comenzará después de que termine Gran Hermano Vip, volverá en Enero. Lo hará 9 meses después de que pusiese fin la temporada 6 de La isla de las tentaciones con el debate final.

El programa es susceptible a críticas desde su comienzo y esta vez no iba a ser menos. Si normalmente los usuarios dudan de la vericidad de los noviazgos , especialmente en las últimas ediciones, esta temporada las críticas se han focalizado en un tema bien distinto.

En este caso, el debate está provocado por una de las parejas que concursarán en el reality que se emitirá en Cuatro. Ellos son Andrea y Álvaro, quienes han llamado especialmente la atención por la diferencia de años a su corta edad.

Así presentaba el Grupo Mediaset a la pareja más polémica

Andrea (18 años) y Álvaro (26 años) se conocieron por el primo de Andrea. Son de Málaga y cuando se vieron por primera vez, los dos tuvieron un flechazo, pero él tenía novia y continuó con la relación. Una vez rota su historia de amor, Álvaro fue a buscar a Andrea, aunque seguía teniendo presente a su exnovia. Llevan dos años juntos.

Críticas tras la presentación

La diferencia de años a su corta edad ha supuesto un debate caldente en redes sociales, con miles de respuestas al tweet de Mediaset. Álvaro, comenzó la relación con Andrea cuando tenían 22 y 16 años respectivamente, ocho años de diferencia y ella menor de edad..

El malagueño ha sido duramente azotado en redes sociales: ""El ya se fijo en ella cuando ella todavía cursaba la ESO. Eso es preocupante..." comentaba un usuario.

El programa también ha recibido varias críticas por permitir participar a la pareja: "He sido flexible pero habéis sobrepasado un límite infranqueable que no se debería pasar en un medio de comunicacion. Esa chica tenía menos de 16 años cuando empezó a salir con ese personaje. No pienso contribuir a fomentar la pederastia" escribía una usuario comentando la publicación.

Los juicios de opinión no han hecho nada más que comenzar ya que el reality ni siquiera ha empezado. Serán unos meses en los que abunden los comentarios negativos hacia el programa o los participantes como viene siendo habitual años atrás.