Nagore Robles ha pasado por quirófano. La colaboradora de Mediaset ha actualizado su estado de salud a través de varias historias de Instagram en las que nos contaba como ha salido todo . La presentadora cuenta como ha vivido la operación y lo difícil que ha sido tomar la decisión de operarse.

Han sido días muy complicados y difíciles para ella en el hospital para operarse de la espalda por un disco deshidratado y una hernia discal. El diagnóstico lo recibió aproximadamente hace tres meses, periodo en el que tuvo que reflexionar y tomar la decisión de si operarse o no.

La influencer posteaba en redes sociales nada más terminar la operación como se encontraba: "Ya estoy en la habitación, ha salido todo bien" explicaba. Ahora, ya en casa, Nagore mostraba en Instagram a través de una historia la cicatriz de la operación y como había sido la operación, que duró 1 hora y 20 minutos.

"He tardado mucho en decidirme operarme porque la medicación me permitía informarme hasta estar completamente segura de qué debía decidir" posteba la presentadora reconociendo lo difícil que fue para ella tener que tomar esta decisión.

Decisión que a día de hoy Nagore no duda de que fue la correcta: "Fue la mejor decisión, acabo de llegar a casa y no siento ningún dolor" expresaba la colaboradora.

"La cirujana localizó rápidamente lo que me estaba dañando el nervio y me provocaba tantísimo dolor.." escribía Nagore Robles. Cirujana a la que quiso agradecer el buen trato que había recibido durante estos días en otra historia: "Me ha transmitido mucha tranquilidad desde la primera consulta. Ella y su equipo han sido fantasticos e inmejorables en todo momento" añadía.

La influencer también tuvo espacio para grabar la llegada a casa, donde le esperaba alguien muy especial para ella, su perro "Nash", que esperaba ansioso el regreso de la dueña y se puso tremendamente feliz al verla. "Ahora necesito mimos, reposar y tomármelo con calma" añadía Robles.Esta mañana, la influencer colgaba un nuevo vídeo en redes en la que paseaba con Nash mientras entonaba "Despacito, muy despacito.."