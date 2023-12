Marta Díaz, influencer de moda, sufría el pasado jueves un accidente haciendo esquí que supuso la rotura del ligamento cruzado. La madrileña, que había aprovechado el puente para desplazarse hasta los Alpes junto a ocho amigos, ha tenido que regresar con urgencia a España.

Díaz, que tuvo que ser evacuada de la pista de esquí tras su acaída, compartía una publicación en redes sociales en la que mostraba : "No sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo, es que no la puedo explicar con palabras, estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso." afirmaba la madrileña.

No es el primer varapalo que Díaz se lleva este año después de que este mismo verano su relación con Sergio Reguilón pusiese fin tras más de cuatro años. Ambos eran una de las parejas más de moda y además de vivir juntos, era frecuente la aparición de ellos juntos en redes sociales.

No todo es malo...

Pese al desencuentro amoroso o al fatal accidente, son muchos los proyectos profesionales que Marta Díaz realizó este año entre los que destacan su documental en Amazon Prime, sus múltiples anuncios, aparecer en portadas de revistas importantes...

La creadora de contenido mostraba su ilusión días antes con historias y publicaciones en las que mostraba la vestimenta y las cosas que iba a llevar al viaje. "No sabéis las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario me voy de urgencia a España, con mucho dolor, y angustia" comentaba Díaz en redes después del fatal accidente.

Confirmación de los peores pronósticos

La influencer veía opciones de no tener que pasar por quirófano: "Teníamos la esperanza de que no hiciese falta operación". afirmaba Díaz. Pese a ello la creadora de contenido confirmó los peores pronósticos a través de una historia de Instagram: "Hace unos días me hicieron la resonancia y efectivamente vieron que tengo el ligamento cruzado anterior roto, en unos días me operan" añadía.