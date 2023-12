Nagore Robles, días después de su operación de espalda, ha incendiado las redes a través de un "storie" de instagram en la que hace balance del año 2023. La influencer, se encuentra en su domicilio recuperándose para poder estar al cien por cien después de unos meses complicados en las que ha tomado la difícil decisión de pasar por quirófano.

Robles ha tenido tiempo de mostrar a sus seguidores una lista en la que marca o desmarca cosas que le han pasado o no durante este último año. Lo mas reseñable que la presentadora ha compartido es que le ha roto el corazón a alguien.

Hace ya un tiempo del comunicado de Robles junto a la que era su pareja en aquel momento, la presentadora Sandra Barneda anunciando su separación. Desde entonces, ambas compañeras de trabajo se han dedicado palabras muy bonitas la una para la otra, demostrando que aún mantienen el respeto y la admiración la una por la otra. Nagore Robles ha dejado caer que ha tenido algún duro revés amoroso en el que tenía puestas todas sus esperanzas y no consiguió que prosperase.

Con Navidad a la vuelta de la esquina, cualquier persona de las redes sociales más modernas puede comprobar que abundan las listas para resumir su año y pedir deseos al 2024.. Robles se ha sumado a esta moda enseñando a sus fans aquello que ha hecho y ha dejado de hacer.

La influencer también ha confesado que ha llorado más de diez veces durante este año e incluso ha sembrado dudas sobre el estado emocional en el que se encuentra a día de hoy. Robles no ha seleccionado ni ha dejado sin marcar la opción "he conseguido pareja", si no que ha optado por un emoticono que ha creado expectación entre sus seguidores.

Robles parece haber hecho muchas cosas este último año: ha llorado más de diez veces, viajado, ido a conciertos, enfermado, conoció gente nueva, vivió cosas nuevas, arregló las cosas con alguien, vio más de tres series, se emborrachó y le rompió el corazón a alguien.

Sin embargo, la presentadora ha admito haberse enamorado durante el último año en el que confiesa que nadie le ha roto el corazón. Si se ha enamorado durante este año y no le han roto el corazón, lo primero que piensan los seguidores es que Nagore Robles tiene pareja a día de hoy.