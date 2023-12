Marta Díaz ha aprovechado los últimos coletazos del 2023 para hacer balance del año. La influencer se rompía el ligamento cruzado de su rodilla el pasado 7 de diciembre mientras disfrutaba de un viaje con sus amigos en la nieve aprovechando el puente de diciembre.

Encaraba de esta manera, tras pasar por quirófano el pasado 17 de diciembre, uno de los años más intensos de su vida, en el que ha habido de todo: desencuentros amorosos, lesiones, éxitos profesionales y un sinfín de acontecimientos que hacen que la influencer le pida al 2024 un año más tranquilo.

Balance del año

La lesión no fue el primer varapalo que Díaz se llevó este año después de que este mismo verano su relación con Sergio Reguilón pusiese fin tras más de cuatro años. Ambos eran una de las parejas más de moda y además de convivir juntos, era frecuente la aparición de ambos en redes sociales o actos públicos.

La madrileña ha querido expresar sus emociones mostrando a sus seguidores un texto a en una "story" de Instagram reflexionando sobre su año más complicado: "Odio las despedidas ya lo sabéis... Pero necesitaba de alguna manera despedir este año, decirle adiós... pero de verdad, y quedarme a gusto, para poder olvidarlo... acabo de terminar de escribir el texto de una foto que quiero publicar mañana, y estoy llorando como una magdalena vamos, y encima rompiendo la racha que llevaba... sin llorar desde ayer, madre mía vaya año. Me llegan a decir en enero todo lo que iba a pasar y no me lo hubiese creído, tanto para lo bueno, como para lo malo. Ha sido inolvidable. Pero bueno aún así me cuesta creer que ya acabe en unos días y que toque cerrar capítulos de mi vida que jamás pensé, y en cuestión de horas se quedan en el 2023. Pero estoy tan positiva y con tantas ganas del año nuevo, que creo que va a doler un poquito menos cerrar el 2022" afirmaba Díaz.

Semanas complicadas

La tiktoker se encuentra pasando unas semanas compliadas después de haber pasado quirófano debido a los dolores que ha dejado la operación en su rodilla. Pese a ello, no todo es negativo y algún ápice de luz vislumbra Marta: "Están siendo días complicados pero bueno, hoy estoy bastante mejor, me han sacado líquido de la rodilla y la noto más desinflamada y con menos dolor" expresaba la influencer en el día de ayer.

Un 2023 que se puede calificar como negativo para Marta Díaz debido a la ruptura con su expareja o la lesión grave esquiando pero en el que también han pasado cosas buenas. Son muchos los proyectos profesionales que Marta Díaz realizó entre los que destacan su documental en Amazon Prime, sus múltiples anuncios, su aparición en portadas de revistas importantes...