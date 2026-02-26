REVISTAS
Este mes con VIAJAR marzo descubre Mongolia, las Highlands y los mejores destinos para Semana Santa
Una de las regiones más inexploradas del mundo protagoniza nuestra portada de marzo. Descubre las maravillas de los festivales más tradicionales de Mongolia Interior, de sus gentes y su cultura junto a otros destinos imprescindibles para esta Semana Santa en nuestro país y muchas sorpresas viajeras más.
Redacción
Frontera de imperios, corredor de caravanas por la Ruta de la Seda y hogar ancestral de pueblos nómadas que moldearon la historia mundial. Así es el desierto de Gobi en Mongolia Interior y hasta él nos trasladamos para mostrarte un paraje que conserva la memoria de civilizaciones enteras.
Y de cara a la próxima Semana Santa, te proponemos ocho lugares en España donde vivirla rodeado de paisajes y tradición: desde la Vega de Granada, donde las Chías son protagonistas en el Viernes Santo, hasta la Tierra de León, con el entierro de Genarín haciendo lo propio en la noche del Jueves al Viernes Santo.
Propuestas interesantes para Semana Santa pueden ser también dos de los destinos a los que dedicamos sendos reportajes en este número: Escocia, a la viajamos en busca del espíritu highlander, y un recorrido por el Duero en Portugal rodeados de viñedos heroicos.
El renacimiento artístico de Medellín, en Colombia, y las delicias de Lyon, la cuna de Paul Bocuse, son dos propuestas más de VIAJAR este marzo, así como los mejores hoteles para dormir sobre raíles, con alojamientos ubicados en antiguos vagones históricos o con estaciones ferroviarias como protagonistas.
También te invitamos a sumarte a una nueva Expedición VIAJAR a Indonesia de la mano de la experta en etología de primates Montserrat Colell. Partirá hasta el país del Sudeste Asiático el próximo mes de septiembre. ¿Te unes?
¡Ya disponible en tu quiosco!
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- El alpinista Juanito Oiarzabal carga en Mieres contra la 'masificación' de las grandes cimas del planeta: 'Ahora mismo el Himalaya está totalmente corrompido; es un negocio
- Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios para el curso 2026-2027: uno en la pública y otro en la Padre Ossó