Se busca ganador de un millón de euros: El Euromillones se queda sin premiado
La fecha límite para cobrarlo es el 21 de octubre de 2026
El sorteo de Euromillones, que se juega a la vez en varios países europeos -entre ellos España- busca ganador de un millón de euros y puede quedarse sin premiado. De hecho, la fecha límite para cobrarlo es el 21 de octubre de 2026.
Y es que hay dos sorteos de Euromillones a la semana, los martes y los viernes, con un bote millonario para el boleto que coincida con los cinco números y dos estrellas que salgan en cada uno de los sorteos. Pero no es la única manera de hacerse millonario con el Euromillones, también hay un segundo juego que se hace ya a nivel nacional y que siempre toca.
Además de la combinación de números y estrellas, cada apuesta también obtiene un código y uno de ellos se hará con un millón de euros de premio.
Y es justamente en este juego donde se busca ganador, concretamente en el sorteo del 24 de abril de 2026, y en Reino Unido, tal y como cuenta la BBC.
El código ganador del boleto fue el MBGT03608 y fue vendido en el condado de Tyrone; y de momento nadie ha reclamado el premio. Eso sí, todavía hay tiempo para reclamarlo, hasta el 21 de octubre de 2026.
El asesor senior de ganadores de Allwyn, la empresa operadora de la Lotería Nacional, Andy Carter, aseguró que "un afortunado jugador de Euromillones ha ganado un premio de 1.000.000 que le cambiará la vida y ni siquiera lo sabe", añadiendo que "tenemos la misión de hacer llegar a nuestro afortunado ganador su premio de un millón y pedimos a los jugadores que revisen sus boletos".
Qué pasa si nadie reclama
En el caso de que nadie reclame el boleto, el premio junto con los intereses generados, se destinará a proyectos financiados por la Lotería Nacional en todo el Reino Unido.
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